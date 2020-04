VLADA JE JOŠ I OPTIMISTIČNA? Poduzetnici reagirali na najave od drastičnom padu BDP-a: Pripremite se

‘Dok neizvjesnost traje, ljudi puno konzervativnije troše’, kaže ekonomist Vuk Vuković

Vlada RH danas je predstavila Nacionalni program reformi za 2020. i Plan konvergencije za 2020. i 2021. godinu koji sadrži tri ključna cilja. Radi se o održivom gospodarskom rastu i razvoju, povezivanju obrazovanja s tržište mrada te održivosti javnih financija.

PLENKOVIĆ NAJAVIO PAD BDP-A OD 9,4%: Marić tvrdi: ‘Bit će gore nego 2008.’

Plenković je najavio pad BDP-a od 9.4 posto za 2020., a za iduću je projicirao oporavak po stopi od 6.1 posto. Naveo je i kako je to najveći godišnji pad od rata, dok je pad BDP-a u krizi 2009. bio 7.3 posto.

I ministar financija Zdravko Marić očekuje toliki pad. “Za razinu cijele 2020. očekujemo pad BDP-a od 9,4 posto. Iduće godine procjena rasta BDP-a je 6,1 posto. Sve izuzev državne potrošnje ove godine će padati. Očekujemo i pad uvoza roba i usluga. Povećana su izdavanja za zdravstveni sustav, a uveli smo i mjere za pomoć poduzetnicima.

Pad potrošačkih cijena za 0,3 posto”, kazao je Marić te dodao: “Očekujemo pad zaposlenosti od 3,3 posto”.

Poduzetnici predviđaju i gori scenarij

Index.hr zatražio je komentare nekoliko hrvatskih poduzetnika. Hrvoje Bujas iz Glasa poduzetnika rekao je kako je projekcija pada od 9.4 “još i dobra”.

“Ako padne 9,4 posto, bit ćemo svi zadovoljni. Mi očekujemo veći pad BDP-a. Pad od skoro 10 posto je popriličan pad BDP-a koji znači veliki pad u konačnici u svim sferama, i plaća, potrošnje, proračuna, rast nezaposlenosti. Da budemo jasni, pravo povećanje nezaposlenosti se očekuje nakon ova 3 mjeseca kad se većina tvrtki vrati na tržište. Ukratko, s obzirom na očekivanja od sezone, može se očekivati i veći rast nezaposlenosti, a onda možemo očekivati i veći pad BDP-a”, kazao je Bujas za Index.

Huić: Prosječni građanin raspolagat će s 10.000 kn manje

Predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa, Davor Huić, također je komentirao Vladine najave. “Hrvatski BDP je negdje oko 400 milijardi kuna. 10 posto od toga je 40 milijardi i kad se taj broj podijeli na stanovnike, 4 milijuna, dobijemo gubitak od 10.000 kuna per capita ove godine. Dakle, ove godine će prosječni građanin raspolagati s 10.000 kuna manje nego što je raspolagao prošle godine. Oni koji su zarađivali puno, izgubit će puno, a oni koji su zarađivali manje, izgubit će manje. To je ogroman novac, izgubit ćemo na desetke i desetke tisuća radnih mjesta. Na taj pad ne možemo utjecati, jedino što možemo je maksimalno otvoriti koridore za turizam i pokušati spasiti sezonu. Nama je još bitan i izvoz, da Njemačka i Italija nastave funkcionirati jer mi smo naslonjeni na njih u tom izvoznom dijelu pa je bitno da se probamo što brže vratiti. To je jedan od razloga zašto sam jako glasno protiv svake mjere koja ide u suprotnom smjeru, kao što je zabrana rada nedjeljom. Možda to nije velika stvar, ali, kvragu, hajdemo ne napraviti ništa što radi štetu, moramo napraviti ekstra napor da se vratimo što prije. Vlada jednostavno ne smije raditi protiv rasta i povećanja konkurentnosti”, izjavio je Huić.

Vuković: Bit će to puno veći pad od 9.4 posto

Ekonomist Vuk Vuković vjeruje da će pad BDP-a biti i veći od 9.4 posto. “Bit će to puno veći pad od 9.4. Bit će sigurno veći jer po mom zadnjem tekstu na Indexu, 6 do 7 posto je samo efekt turizma, a 5 posto je efekt zaključavanja dosad. Dakle, to je već dosad više od 10 posto. U to još nije uračunat pad potražnje, odnosno promjena ponašanja ljudi. Ljudi neće kupovati aute ili dizati kredite jer pola milijuna ljudi ima ugroženo radno mjesto. Dok neizvjesnost traje, ljudi puno konzervativnije troše. Zbog virusa će puno manje ljudi ići na koncerte, utakmice i konferencija pa će sve to utjecati na potrošnju. Nemamo ni predodžbu kako se to može procijeniti. Ovih 9,4 je vrlo optimistična procjena. Ljudi u turizmu kažu da je pad od 50 posto optimističan, a nama turizam čini 17 posto BDP-a sveukupno. Nijemci neće dolaziti, Talijani neće dolaziti, a to nam je 40 posto gostiju, a zamislite još sve ostale…”, zaključio je Vuković za Index.

