VLADA IZDAJE JAMSTVA OD 150 MILIJUNA KUNA ZA 3. MAJ: Žele dovršiti brodove i smanjiti gubitke u proračunu

Vlada je izdala državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maja kod HBOR-a ili neke druge banke kako bi se nastavila proizvodnja u brodogradilištu koje još uvijek čeka odluku o stečaju

Vlada je na sjednici u četvrtak, prvoj nakon ljetne stanke, dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maju Brodogradilište kod HBOR-a i/ili kod jedne ili više poslovnih banaka, do 150 milijuna kuna, kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji i umanjenja postojećih gubitaka za državni proračun.

Ministarstvo financija izdat će to državno jamstvo samo u slučaju da se kumulativno ispune uvjeti za to, a najkasnije do 5. rujna 2019.

Među uvjetima su da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima tako da za bitan dio postojećih tražbina postigne sporazum s pojedinim vjerovnicima o odgodi dospijeća tražbina do 1. rujna 2021., da s HBOR-om i/ili drugom poslovnom bankom postigne sporazum oko kreditnog zaduženja po tržišnim uvjetima te da s društvom Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod, uz ishođenu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na sadržaj ugovora, sklopi odgovarajući ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka započetih novogradnji te isplate sredstava.

Sveobuhvatna analiza

Potrebno je i da 3. maj Ministarstvu financija te Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavi sveobuhvatnu analizu potreba za sredstvima i njihovom učinku na nastavak poslovanja 3. maja i posljedično umanjenje postojećih gubitaka za RH.

Po ispunjenju tih uvjeta, Ministarstvo financija procijenit će konačan potreban iznos za izdavanje državnog jamstva za kreditno zaduženje pa ako taj iznos ne prelazi maksimalni predviđeni iznos, odmah pristupi izdavanju državnog jamstva.

U odluci Vlade navodi se i da će temeljem izdanog državnog jamstva, 3. maj sklopiti odgovarajuće ugovore o kreditnom zaduženju kod HBOR-a i/ili drugih poslovnih banaka u svrhu stvaranja preduvjeta za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji, a pravo na povlačenje sredstava iz kredita iskoristit će na način da davatelj kredita povučene iznose isplati izravno vjerovnicima na temelju vjerodostojnih isprava, odnosno 3. maju za izvršeni rad (plaće radnika), a na temelju odobrenja Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod kao izvršitelja nadzora, za svaku pojedinu isplatu.

Nadzor i kontrola

Zadužuje se i Ministarstvo gospodarstva da kao nalogodavac s tom tvrtkom kao izvršiteljem, zaključi ugovor o obavljanju poslova nadzora i kontrole završetka gradnje započetih novogradnji u 3. maju, prije izdavanja državnog jamstva, a ministar gospodarstva se ovlašćuje da potpiše taj ugovor i u suradnji s ministrom financija osigura poziciju u državnom proračunu za njegovu realizaciju.

Obrazlažući tu odluku na Vladi, ministar gospodarstva Darko Horvat naglasio je da je državni proračun uvelike oštećen uslijed protestiranih i plaćenih državnih jamstava Uljanik Grupi u proteklom razdoblju u iznosu većem od četiri milijarde kuna, pa da tako odluku Vlada donosi s ciljem zaštite svojih tražbina na ime protestiranih jamstava, a u cilju ublažavanja štete po državni proračun.

Nekoliko ročišta o stečaju

Ministar je podsjetio da je 17. svibnja ove godine nad Uljanikom d.d. otvoren stečajni postupak, dok je za društvo 3. maj Brodogradilište, bitnom sastavnicom Uljanik Grupe, održano nekoliko ročišta radi rasprave o otvaranju stečajnog postupka, a zadnji put 1. kolovoza, koje je također rezultiralo odgodom rasprave, pa je najnovije ročište zakazano za 26. rujna ove godine.

Horvat podsjeća i da je zaključkom od 1. kolovoza ove godine Vlada iskazala spremnost za uključivanje u proces deblokade računa 3. maja, kao i pripremu i pokretanje proizvodnje, te završetka brodova u visokoj fazi gotovosti, te čijom prodajom od strane kupaca koji su iskazali interes bi se ostvarila određena dobit koja bi se uplatila u državni proračun.

