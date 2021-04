Doznaje se kako Vlada planira još jednu isplatu novca veledrogerijama te prebacivanje troškova kroonavirusa u zdravstvenom sustavu s HZZO-a direktno na državni proračun

Početkom ovog tjedna Vlada i veledrogerije nisu se uspjele dogovoriti oko iznosa koji bi trebao biti isplaćen iz državnog proračuna kako bi se sanirao dug. Premijer Andrej Plenković podsjetio je na ranije isplaćenih 980 milijuna kuna te poručio da će se sigurno naći rješenje i za ostatak iznosa, a ministar zdravstva Vili Beroš tvrdio da se od petka nastavlja isporuka lijekova bolnicama te priznaje da problem nije riješen.

“Predstavnici veledrogerijama su me obavijestili da će organizirati opskrbu bolnicama no to ne znači da smo problem riješili, svjesni smo istog i to znači da ćemo nastaviti razgovarati jer je prijedlog bio da ćemo se sastati za 15 dana, no to ne želim nego sastat ćemo se već sljedeći tjedan”, poručio je Beroš.

Veledrogerije dobile dio novca

Veledrogerije su počele isporučivati lijekove i medicinski materijal, jer su od države dobile ukupno milijardu kuna. Od tog iznosa, najveća domaća veledrogerija, Medika, dobila je 200 milijuna kuna, koje je odmah uplatila dobavljačima, koji su isporučili lijekove, koji će, pak, biti transferirani u bolnice dok ih bude bilo.

Još jedna isplata

Ostale su veledrogerije ostale na principu “koliko platiš toliko dobiješ”. No, već sljedećeg bi tjedna i one mogle normalizirati isporuku. Naime, RTL neslužbeno doznaje da bi se predstavnici svih veledrogerija i Vlade trebali naći u srijedu kako bi pokušali dogovoriti novu uplatu u iznosu između milijarde i pol do dvije milijarde kuna. Time bi se pokrili ukupno između dvije i pol i tri milijarde kuna, no ukupni dug je dvostruko veći – čak šest milijardi kuna.

Na stolu bi, doznaje se, trebao biti i prijedlog sustavnijeg rješenje problema, kako se on s vremena na vrijeme ne bi ponavljao. Udovoljit će se i zahtjevu veledrogerija da se troškovi borbe protiv koronavirusa maknu s leđa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te prebace direktno u državni proračun. No, nije isključeno ni da će se s tim rješenjima, dug u dogledno vrijeme opet pojaviti.

