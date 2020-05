VLADA IMA PLAN ZA SMANJENJE NAMETA; ŠTO TO ZNAČI ZA POSLODAVCE, A ŠTO ZA RADNIKE: ‘Ništa više neće biti isto’

Ministar Darko Horvat uvjeren je da će smanjenje parafiskalnih nameta spasiti hrvatsko gospodarstvo, tj. da će njihovim postupnim ukidanjem doći do povećanja konkurentnosti i jednostavnosti poslovanja

Vladin Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja ima za cilj smanjiti opterećenje za gospodarstvo u iznosu od 532 milijuna kuna. U emisiji “Otvoreno” HRT-a razgovaralo se o tome što to znači za poslodavce, a što za radnike. Rasterećenje je ove godine 752 milijuna kuna, a ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat je rekao kako je kumulativno to milijardu i 115 milijuna kuna zato što su se određeni segmenti neporeznih davanja i parafiskalnih nameta od 2017. u kontinuiranom procesu provodili.

“Moramo dati priliku da oni servisi iz tako ubranog novca polako dožive novu metodologiju preživljavanja ove situacije. No, mi tražimo druge izvore financiranja koji moraju osigurati minimalno takvu dinamiku investicijskog ciklusa kakvu smo do sada imali kroz ovakav način financiranja”, rekao je ministar. Naglasio je kako postupno ukidanje parafiskalnih nameta vodi povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i jednostavnosti poslovanja. Uvjeren je kako će smanjenje parafiskalnih nameta spasiti hrvatsko gospodarstvo.

Smanjenje parafiskalnih nameta za 0,2 posto BDP-a

SDP-ov saborski zastupnik Branko Grčić je rekao kako je SDP već predstavio pomoć građanima kroz smanjenje parafiskalnih nameta. “Predložili smo set mjera za nezaposlene, umirovljenike, socijalno potrebite. Predložili smo mjere da ljudi lakše prebrode krizu, naglasio je i dodao kako je takav primjer Slovenija koja je osim pomoći gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta, veliki novac prelila prema građanima kako bi se iz krize izašlo u što kraćem vremenu”, naglasio je.

“Mi smo predložili smanjenje šest parafiskalnih nameta”, rekao je i dodao kako je SDP naglasio kako bi se svake godine parafiskalni nameti trebali smanjiti za 0,2 posto BDP-a. Smatra kako se ne mogu svi nameti ukinuti zato što oni često služe i za investicije projekata.

NIšta neće biti kao prije

Mladen Vedriš, ekonomski stručnjak, istaknuo je kako iza svih parafiskalnih nameta stoje nekakve usluge, ali je pitanje je li to pravična cijena naknada ili je to renta koja stoji tu već godinama. “Mislim da ovo nije ključna točka, već da je ključna točka što će biti s našim poduzetnicima na dan plus jedan. To je dan kada će zdravstvena situacija biti pod kontrolom. Ništa neće biti kao prije”, rekao je.

Uvjeren je da je ponovno stavljanje poduzetnika u pogon nešto što zahtijeva energiju, vrijeme i resurse. “Koliko god smo zadovoljni što je Vlada premostila s određenim resursima život ljudi, ključno je pitanje što će poduzetnički sektor napraviti”, rekao je, javlja HRT. “Država je napravila korektan potez koji predlaže rebalans budžeta kojim je stabilizirala javne financije, no to je samo dio priče. Što je s financijama poduzetničkog sektora”, zapitao se Vedriš.

“Koji je fiskalni kapacitet institucija koji njima može ‘dati zraka’, što može napraviti država da poduzetnicima poslovne banke brže interveniraju”, rekao je Vedriš. Također je naglasio kako je strašno što podmirujemo samo polovicu potrebe tržišta što se tiče proizvodnje hrane i pravo je pitanje koje su to industrijske grane koje možemo podignuti.

Koliki je broj parafiskalnih nameta?

Gordana Deranja, predsjednica HUP-a, rekla je da HUP već godinama ukazuje na problem parafiskalnih nameta, te kako ih kod svake nove vlade ponovno prebrojavaju i kako su s ovom vladom došli na broj 448. Istaknula je da poslodavce više muči što će biti kada starta gospodarstvo, kada se ukinu sve ove mjere za očuvanje radnih mjesta, kako će to biti.

“Očekivali smo znatne rezove u parafiskalnim nametima. Svjesni smo činjenice da ne treba sve namete ukinuti. Tražili smo da se 20 najvećih smanji, a ove manje da se ukine ili umanji na 70 posto”, naglasila je Deranja. Rekla je kako želi pokazati kakve su nove mjere smanjenja parafiskalnih nameta na primjeru njezine tvrtke.

Naime, ona je rekla kako je njezina tvrtka prošle godine platila tri milijuna i 670 tisuća kuna neporeznih davanja. Od ove 33 mjere koje se trenutačno rasterećuju, njezina tvrtka može koristiti 12 posto od turističke zajednice, što je 6091 kunu i za šume 1122 kune, što znači sedam tisuća kuna, a uplaćuje tri milijuna i 670 tisuća kuna, javlja HRT.