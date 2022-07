Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja najavilo je nove smjernice potrošačima za uštedu energije, one koje na dobrovoljnoj osnovi mogu poduzeti svi, od kućanstava i javnih institucija do industrije, prenosi Jutarnji list.

Radi se o preporukama za temperaturu hlađenja prostorija klima-uređajima na najniže 25 Celzijevih stupnjeva, kao i grijanja kad počne ogrjevna sezona od maksimalno 21 Celzijev stupanj, a o tom slijede i informativne kampanje.

"Smatramo to prvim korakom u smanjenju potražnje energenata i osiguravanju sigurnosti opskrbe i za građane i za gospodarstvo", izjavio je Davor Filipović nakon izvanrednog sastanka o energetici u Bruxellesu. Podsjetimo, u utorak je usvojen europski plan štednje plina od 15 posto od kolovoza do proljeća iduće godine zbog moguće "suše" koja prijeti iz ruskih plinskih izvora.

Preporuke koje bi danas trebala izdati Vlada tiču se učinkovite potrošnje energije za kućanstva te detaljno objašnjavaju kolike bi trebale biti temperature čak i u različitim prostorijama stanova i kuća. Bitno je istaknuti i kako se u načelu ugradnja termostata. Budu li se svi građani pridržavali uputa, moglo bi se uštedjeti do 15 posto energije.

Na konkretnim primjerima, mjere štednje izgledaju ovako: u hodniku bi temperatura trebala biti od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, u spavaćoj sobi 18 stupnjeva, u radnoj između 18 i 21 stupanj, u dnevnom boravku od 20 do 23 stupnja, a optimalna je temperatura kupaonice 23 do 25 stupnjeva. U slučaju napuštanja kuće, temperaturu bi trebalo spustiti na 16 stupnjeva.

Preporuke koje bi trebale biti donesene, odnose se i na promet, odnosno dijeljenje istog prijevoznog sredstva te veće korištenje javnog prijevoza. Dio smjernica odnosi se i na javni sektor i smanjenje potrošnje energije u zgradama, kao i za energetski sektor koji bi posebnu pozornost trebao posvetiti svojim velikim kupcima i njihovim mogućnostima ušteda. Preporuke se odnose i na poduzetnike te im se savjetuje da analiziraju proizvodne procese i vide gdje je sve moguće trošiti efikasnije.

Podsjetimo, Filipović je u Bruxellsu na sjednici rekao da je Hrvatska na nacionalnoj razini već poduzela prve korake za smanjenje potražnje plina, a ohrabrivat će i dalje da se plin zamijeni drugim gorivima gdje god je to moguće, kao što će poticati i nabavu alternativnih goriva za kratkoročne prekide opskrbe, za toplane i elektrane.

Spomenuo je i važnu ulogu LNG terminala na Krku, koji će, između ostaloga, omogućiti da Hrvatska napuni skladište plina prema planu EU, te da će Hrvatska inicirati projekte povećanja kapaciteta plinovoda prema susjednim zemljama te povećanje kapaciteta samog terminala na 6,1 milijardu prostornih metara plina.

"Hrvatski krizni tim odgovoran za provedbu Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom RH ocijenio je da je ušteda od 15 posto plina do proljeća iduće godine izvediva i ne ugrožava hrvatsko gospodarstvo", rekao je Filipović prije europskog sastanka o energetici.

Vlada je u prezentaciji proljetnog paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, objavila je kako u Hrvatskoj u ukupnoj potrošnji plina kućanstva i poduzeća sudjeluju s više od 46 posto, toplane i termoelektrane s gotovo 28 posto, a Petrokemija s čak 15 posto. Na ostalu industriju otpada 11 posto. Petina električne energije proizvodi se na plin i ugljen. Prošle je godine domaća proizvodnja prirodnog plina iznosila otprilike 21 posto ukupnih potreba te da bi se u 2023. mogla povećati na 30-ak posto.