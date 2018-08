VLADA ĆE UČINITI SVE DA POMOGNE ULJANIKU, ALI…: ‘Odgovornost za krizu je prije svega na Upravi’

Plenković je za danas poslijepodne najavio razgovore s Upravom Uljanika i strateškim partnerom koji je Uprava odabrala

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je ocijenio da je situacija u brodogradilištima u ovom trenutku ključna gospodarska, socijalna i politička tema, istaknuvši da je Uljanik grupa privatna kompanija i da je odgovornost za njezino poslovanje prije svega na Upravi, a da će Vlada sve učiniti da pomogne, ali u okviru zakonskih propisa.

Na početku sjednice Vlade kazao je da Vlada prati tu situaciju, te da su ministarstva gospodarstva i financija u kontinuiranom dijalogu. Podsjetio je i da je Vlada još u siječnju ove godine, u dogovoru s Europskom komisijom dala jamstvo iznad 700 milijuna kuna za svojevrsni kredit za sanaciju poslovanja, napomenuvši da je to omogućilo funkcioniranje Uljaniku proteklih sedam mjeseci.

„Želim reći da je riječ o privatnoj kompaniji, da je odgovornost za njeno poslovanje prije svega na Upravi te kompanije”, istaknuo je Plenković, navevši da Vlada želi da se sve ono što će se moći učiniti radi pomoći radnicima i samoj kompaniji bude prije svega zakonito, ali i s obvezujućih europskim propisima o državnim potporama.

Važna grana za Hrvatsku

„Naravno da je hrvatsko pomorstvo i brodogradnja važna za našu zemlju, ima dugu tradiciju. Mi smo 80-tih godina prošlog stoljeća po proizvodnji bili na 3. mjestu svjetske ljestvice najvećih proizvođača brodova. Dakle, to je bilo prije 30 godina. Danas smo smo na svjetskoj ljestvici brodograđevne proizvodnje otprilike 10., s u udjelom od 0,33 posto. U europskim razmjerima Hrvatska je 3., s udjelom od 21,4 posto”, naveo je premijer.

Istaknuo je i da je u posljednjem desetljeću brodogradnja sudjelovala u zaposlenosti 2 do 5 posto te u BDP-u s 0,8 do 1,8 posto, a u izvozu čak i do 10-15 posto.

Naveo je i da je tijekom razdoblja od stjecanja samostalnosti do danas brodogradnja sanirana s 31,3 milijarde kuna, a u toj sanaciji su osim države sudjelovali i drugi sudionici, prije svega s otpisom svojih potraživanja, odricanjem od imovine koja je proglašena pomorskim dobrom u iznosu od 7,8 milijardi kuna i dr.

Podsjetio je i da je veliki proces restrukturiranja hrvatske brodogradnje započeo i vodio se uoči stupnja Hrvatske u članstvo u EU, u sklopu koje je došlo do promjene strukture vlasništva i brodogradilišta u Splitu i u 3. Maju, dok je Uljanik tada bio jedno od rijetkih uspješnih brodogradilišta.

Napomenuo je da je s krajem 2017. godine okončano razdoblje dozvoljenih državnih potpora na ime doprinosa restrukturiranju.

Danas razgovor s Upravom Uljanika

Najavio je za danas poslijepodne razgovore s Upravom Uljanika i strateškim partnerom koji je Uprava odabrala, na kojem će se vidjeti kakve su mogućnosti za iznalaženje sredstava za isplatu plaća, ali isto tako će se voditi računa o održivosti predloženog plana restrukturiranja u dijalogu s Europskom komisijom.

Kako je dodao, cijelo vrijeme Vlada će se voditi temeljnim interesima, a to su održivost radnih mjesta, funkcioniranje hrvatskog gospodarstva i prije svega postupanje o okviru onoga što zakonski okviri u ovom trenutku omogućavaju.

Vrlo uspješna turistička sezona

Na početku sjednice Vlade, Plenković je kazao i da je s ministrom turizma Garijem Cappelijem reizimirao dosadašnje rezultate u turizmu, ocijenivši da će ova vrlo uspješna turistička sezona prema svim pokazateljima biti bolja nego lanjska, koja je bila rekordna.

„Od 840 milijuna eura investicija u 2017., ove godine povećane su investicije na otprilike milijardu eura. Riječ je o održivom konceptu hrvatskog turizma s povećavanjem investicija u kvalitetu usluge hrvatskih destinacija.

Dosadašnji pokazatelji govore o rastu turističkih dolazaka od 5 posto, u noćenjima od 4 posto, u Hrvatsku je od početka godine pristiglo preko 14,6 milijuna koji su ostvarili 80 milijuna noćenja, a jako su dobre najave i za posezonu.

„Prema tome, svi ovi podaci upućuju da su rezultati hrvatskog turizma ove godine izuzetno ohrabrujući”, ocijenio jePlenković.