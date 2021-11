U srijedu se održava 86. sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj će Vlada usvojiti zaključak o prihvaćanju političke deklaracije o Hrvatsko-francuskom strateškom partnerstvu te donijeti odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2022. do 2026. godine, za nabavu višenamjenskog borbenog aviona Rafale.

Premijer Andrej Plenković na početku uvodnog govora osvrnuo se na aktualno prijepodne u Saboru te na obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju, zahvalivši svima koji su sudjelovali u organizaciji.

Kazao je da će se na današnjoj sjednici prihvatiti tekst partnerstva između Hrvatske i Francuske oko kupnje borbenih zrakoplova te najavio dolazak predsjednika Francuske Emmanuela Macrona.

"Mi ćemo prihvatiti tekst strateškog partnerstva Hrvatske i Francuske koji će biti potpisan sutra. Večeras ćemo imati sastanak s predsjednikom Macronom i izaslanstvom. Ti ugovoru otvaraju novu dimenziju naših odnosa, potporu jedne od najutjecajnije zemlje svijeta", kazao je.

"Trebalo je skoro 30 godina da svjedočimo prvom bilateralnom posjetu francuskog predsjednika u Hrvatskoj", poručio je Plenković.

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved izvijestio je o aktualnom stanju vezanom uz potres. "Osigurali smo privremeni smještaj u termama Topusko za stanovnike koje nemaju adekvatan smještaj", rekao je Medved dodajući da je obnovljeno 798 obiteljskih kuća te uklonjeno 435 objekata, od čega 284 obiteljskih kuća.

Beroš: 'U epidemiji nema ili-ili'

Ministar Vili Beroš je na sjednici Vlade o epidemiji koronavirusa rekao da je zdravstveni sustav značajno opterećen te rekao da se gase hladni pogoni i angažiraju dodatne liječničke snage, ali i da se nastavlja bilježiti dodatni interes za cijepljenje. "Brojevi novozaraženih koje smo imali prije dva tjedna danas se vide u bolničkom sustav. U velikom broju slučajeva su pacijenti necijepljeni", rekao je Beroš i dodao da "80 posto pacijenata koji su umrli nisu trebali umrijeti".

"Zdravstveni djelatnici već više od 100 tjedana ulažu svoje fizičke i psihičke snage, rade Sizifov posao. Virus je opasnost za sve, ali cijepljeni su zaštićeniji", kazao je. "U epidemiji nema 'ili-ili'", poručio je Beroš, pozivajući građane na cijepljenje. "Glasnoj manjini poručujem da se ne igraju liječnika i stručnjaka, već da se drže mjera. Znanost nam je jedini izlaz iz ove situacije", kazao je.

Božinović o prosvjedu u Zagrebu

Ministar Davor Božinović kazao je da se smrtnost od covida može smanjiti jedino cijepljenjem. "Broj smrtnih slučajeva od zemlje do zemlje razlikuje se s obzirom na obuhvat cijepljenja u određenoj zemlji. Da bi se taj broj smanjio, treba jasnije reći da je cjepivo sigurno, da se radi o 'opasnom cjepivu', kako to nazivaju protivnici cijepljenja, to bi se znalo i od toga bi se odustalo", rekao je Božinović komentirajući situaciju s epidemijom u zemlji.

Osvrnuo se i na prosvjed koji se u subotu održao u Zagrebu. "Zadaća policije je pratiti prosvjed kako bi se utvrdili organizatori. Do sad su detektirana dvojica te PU zagrebačka nastavlja dalje s istragom. Između ostalog, za vrijeme prosvjeda došlo je do verbalnog, a potom i fizičkog napada na predstavnike medija što snažno osuđujemo. Pravo na prosvjed imaju svi, ali se moramo složiti i da se taj prosvjed mora održati po zakonu", rekao je Božinović dodajući kako se napadi istražuju.

"U trenutku smo kad se svi trebamo ponašati odgovorno prema sebi, ali i prema drugima", zaključio je Božinović.

"Hrvatska i Francuska su odlučile dodatno pojačati suradnju", kazao je državni tajnik Lucić predstavljajući strateško partnerstvo dvije zemalja vezano uz nabavu višenamjenskih borbenih aviona.

"Republika Hrvatska nabavlja 12 korištenih aviona Rafalea. Nabava tih, u potpunosti NATO kompatibilnih aviona, dostatna je za idućih 30 i više godina. Operativna uporaba aviona u francuskom ratnom zrakoplovstvu planirana je do 2060. godine. Uz 12 aviona je i moderan simulator letenja koji će omogućiti cjeloviti spektar obuke i validacije, pričuvni dijelovi i potpora. Obuka letačkog i zrakoplovnog osoblja provodit će se u Francuskoj i Hrvatskoj. Prijenos vlasništva provest će se u Francuskoj", kazao je Banožić.

Sve avione će iz Francuske preletjeti piloti HRZ-a.

Plenković je najavio da će sutra oko 12 sati Zagrebom preletjeti dva Rafalea.

Zaključak i odluku Vlada donosi uoči službenog posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj.

Francuska i Hrvatska već imaju sklopljeno strateško partnerstvo, ali će ono novim ugovorom biti prošireno i produbljeno na niz novih područja, istaknuli su Banski dvori uoči Macronovog dolaska. Prvi je to službeni posjet nekog šefa francuske države Hrvatskoj.

Na dnevnom redu sjednice Vlade je i prijedlog zakona o proračunu (EU), a bit će iznesene i informacije o aktualnom stanju vezanom uz potres te uz koronavirus.