Kako doznaje RTL Danas, unatoč ograničenju rada nedjeljom i blagdanima Vlada će za Sve svete donijeti odluku kojom se omogućava prodaja prigodnih proizvoda, cvjetnih aranžmana i lampiona.

Cvijeće i lampioni na grobovima najmilijih od pamtivijeka su dio blagdana Svih svetih.

"Ja idem svaku nedjelju gospodična, ne samo na Svi Svete, jer mi je žena kako se to kaže friško umrla, a i ja si već gore na groblju polako pripremam teren", kaže Josip iz Zagreba.

Vlasnica cvjećarnice Mirjana iz Zagreba, kao i susjeda cvjećarnica do, Dina, podržavaju takvu odluku. "Mi to podržavamo, bilo bi jako lijepo. Groblje je otvoreno, dolaze mnogi posjetiti svoje najmilije jeste li do sada uvijek radili na svi svete, jesmo", govori Mirjana.

"Nije radi kupaca i novaca već radi mušterija koji nas drže kroz cijelu godinu, preselit će negdje drugdje i to je to i mi smo u banani", nadovezala se Dina.

Udruga Glas poduzetnika već je pozvala gradove i općine da za Sve svete dopuste rad svojim cvjećarnicama i proglase sajmene dane. Branka Prislić iz Udruge glas poduzetnika smatra da bi nemogućnost rada na taj blagdan bila veliki udarac za cvjećarnice.

"Oni se tjednima pripremaju za taj dan, a i to je u našoj tradiciji da se ide na grobove najmilijih", poručuje.

Zagreb proglasio sajmene dane

Sajmeni dan, čiju smo poplavu već imali ovog ljeta u turističkoj sezoni diljem obale kako bi se zaobišle neradne nedjelje, ali i blagdan Velike Gospe, već je odlučio proglasiti Zagreb. Potvrdio je to danas i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Odlučio sam proglasiti sjamene dane kao i ovo ljeto kada je bila Velika Gospa", kazao je.

I Katarina Petranović, vlasnica cvjećarnice u Zagreba ne smatra da su sajmeni dani najbolje rješenje, već predlaže prigodnu prodaju.

"Ne znam koliko to uopće utječe na cvjećare Zagreb jer pogoduje štandovima i OPG- ovima" rez " mi smo mali obrtnici koji nemamo prodaju na otvorenom…"trebali bi proglasiti specijaliziranu prodaju jer ovo može proći samo ako inspekcija zažmiri", rekla je.