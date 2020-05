VLADA BI REZALA, ALI DOLAZE IZBORI: Ni učitelji ni zdravstveni radnici se ne žele odreći povišica, regresa, božićnica…

Budući da su izbori sve bliže pitanje je hoće li se Vlada uoči njih usuditi na rezove zbog krize izazvane panemijom koronavirusa

Sindikati se ne žele odreći obećanih povišica plaća u ovoj godini, kao ni regresa, božićnica i jubilarnih nagrada. To ih je zatražila Vlada, koja zbog koronakrize tako pokušava pokrpati rupe u proračunu. Sindikati će se o svemu više očitovati u ponedjeljak, a onda ih s odlazećom Vladom u idućim danima očekuje nova runda pregovora, javlja RTL.

Može se dogoditi da Vlada odluči ne povećati plaće učitelja, za koje su se izborili prosvjedom prošle godine. “Ono što je isto tako bitno napomenuti je da je to sustav s najviše visokoobrazovanih zaposlenika, sustav u kojem je 86 posto žena, sustav koji je cijelo vrijeme u pogonu za vrijeme Covid-a 19 gdje zaposlenici doista daju sve od sebe trošeći vlastita sredstva od mobitela, interneta… pokušavaju dati učenicima ono što najbolje mogu i daju sve od sebe usprkos poniženjima koja se događaju u sustavu obrazovanja”, kaže Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja.

SINDIKALIST RIBIĆ NE POPUŠTA: ‘Čime se to poduzetnici žrtvuju? Ne vidimo žrtvu u tom sloju…mi se trenutno ne odričemo ničega!’

MINISTAR ODGOVARAO NA NEUGODNA PITANJA, A O RASPRAVI SA SINDIKATIMA KAŽE: ‘Ne možemo rezati granu na kojoj sjedimo…’

Kolika bi bila ušteda?

Zbog krize uzrokovane koronavirusom Vlada je tražila sindikate da prihvate suspenziju rasta osnovice plaća za 4 posto u ovoj godini, kao i da se odustane od jednokratnih isplata, također u ovoj godini. Kako doznaje RTL Vlada bi tako uštedjela oko milijardu i dvjesto milijuna kuna. 374 milijuna na neisplatu uvećanja osnovice plaće, 635 milijuna kuna na regres i božićnice te 150 milijuna jubilarne nagrade.

Sindikati će se o svemu u ponedjeljak očitovati Vladi, no u sindikatu zdravstva i socijalne skrbi već sada znaju da na takvo što ne pristaju. “Radnici u sustavu zdravstva i socijalne skrbi radili su po 14 dana, 24 sata u kontinuitetu u svojim ustanovama. Nisu odlazili do svojih obitelji i sada da ih se nagradi na takav način, mislim da to nije primjereno. Mogu reći čak da je suludo od strane Vlade Republike Hrvatske”, izjavio je Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

Iz ministarstva rada poručuju da nastavak pregovora sa sindikatima javnih i državnih službi očekuju u idućim danima.

IMAMO LOŠE VIJESTI ZA ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU: Ministar je upravo objavio – ugovorenih povišica neće biti

VLADA IMA PLAN ZA SMANJENJE NAMETA; ŠTO TO ZNAČI ZA POSLODAVCE, A ŠTO ZA RADNIKE: ‘Ništa više neće biti isto’