VJEŠTACI UTVRDILI DA JE AGROKOR MULJAO S FINANCIJAMA, JAVIO SE I TODORIĆ: ‘Nevjerojatne stvari su se dogodile’

Neslužbeno se doznaje da nalaz vještačenja u slučaju Agrokor tereti izvršnu vertikalu koncerna, na što je reagirao i Ivica Todorić

Prema nalazu knjigovodstveno-financijskog vještačenja u slučaju Agrokor, teško se tereti izvršna vertikala koncerna i sve osobe direktno uključene u računovodstvene postupke, jer se njima dovodilo u zabludu sve koji su bili u poslovnom odnosu s Agrokorom, doznaje N1. Prema interpretaciji izvora koji su na uvid dobili financijsko vještačenje koje je stiglo na 250 stranica u Državno odvjetništvo i iskaza osoba pod istragom, može se zaključiti da su poslovi u računovodstvu vođeni s ciljem manipulacije i nisu slučajni ili proizvod različitih interpretacija. Vještačenje tako tereti izvršnu vertikalu Agrokora i sve direktno upletene u računovodstvene postupke, ali istovremeno ne opravdava druge koji su posredno mogli imati uvid u te operacije.

Sud će utvrditi odgovornost ako se DORH odluči podići optužnicu po završetku istrage. No, može se zaključiti kako je upravo ovo dovoljan argument za podizanje optužnice.

Todorić reagirao

Na ovu je informaciju na svome YouTube kanalu reagirao i Ivica Todorić. Najavio je kako javnost želi informirati “o skandaloznom saznanju” vezanom uz revizorsku tvrtku KPMG, koja je ušla u Agrokor nakon Todorićeva odlaska.

“Ako to prijavim, to će u DORH-u završiti u nekoj ladici. 2017. Kad smo otišli iz Agrokora u njega su ušli razni savjetnici i grupacije. Između ostalog je došla i jedna osoba koja je imala svoju kompaniju, a prije toga je radila u revizorskoj tvrtki KPMG-u. Ona je zajedno s menadžmentom Agrokora istraživala neke tobožnje protpuravne radnje prijašnjih uprava. Ti ljudi nemaju nikakvih znanja kako funkcioniraju velike kompanije i složili su prijavu koja je totalno smeće, na temelju koje je DORH otvorio istražne radnje za koje su dobili pet milijuna kuna od Vlade”, kaže Todorić.

Todorić navodi da je u koncernu anagažirana i tvrtka KPMG Hrvatska koja je za revizorski posao dobila 12 milijuna eura, ali i KPMG Poljska, treća i sestrinska firma.

Novo upozorenje

“DORH je dobio od Vlade pet milijuna kuna, a KPMG Hrvatska od Agrokora 90 milijuna kuna. To je nešto stravično. Šta su točno ti ljudi trebali raditi za te novce? Ta kompanija je 2016. imala 73 milijuna kuna ukupnog prihoda, a sljedeće godine 135 milijuna kuna. No, to nije bilo dovoljno jer je sad u priču ušla i treća firma – KPMG Poljska, sestrinska firma od KPMG Hrvatske koja radi vještačenju na predmetu koja je njihova bivša kolegica zajedno s Ramljakom napravila kao prijavu protiv uprave Agrokora”, rekao je Todorić.

Na kraju je poslao oštro upozorenje vlastima i najavio da će otkriti još detalja u slučaju Agrokor: “Nevjerojatne stvari su se dogodile, a u narednim danima ću reći što su sve pojedinci i strane firme dobile od Agrokora. Ako to ne bude istraženo i ako afera Agrokor neće biti potpuno razjašnjena, neće biti vladavine prava”.