‘VJERUJEM DA ĆE USKORO DOĆI DO DOGOVORA OKO VEĆIH PLAĆA’: Butković rekao što je sve na listi prioriteta

Butković kaže kako vjeruje da će uskoro doći do dogovora oko većih plaća za medicinsko osoblje i prosvjetare

“Vjerujem da će u narednim danima doći do nekih dogovora i kompromisa oko zahtjeva prosvjetara i medicinskog osoblja za povećanjem plaća”, ustvrdio je danas ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uoči sjednice užeg kabineta Vlade.

Za današnje prosvjedne akcije “Pet do 12” u KBC-ima Zagreb i Split te Općoj bolnici Dubrovnik kao i prosvjed učitelja na Trgu sv. Marka, Butković je rekao da razumije njihove zahtjeve za većim plaćama. “Svatko tko živi u Hrvatskoj razumije što ti ljudi rade, razumijem i ja. S druge strane, treba razumjeti da postoje državne financije, obveze, o čemu najviše govori ministar financija Zdravko Marić“, pojašnjavao je.

‘Sve je na listi prioriteta’

Vjeruje, kaže, kako će u narednim danima doći do nekih dogovora i kompromisa oko tih zahjeva. Na pitanje bi li ti zahtjevi trebali biti na listi prioriteta ove Vlade, Butković je uzvatio da je “sve na listi prioriteta”. “Postoje pregovori, no ne mogu vam govoriti o detaljima kada ih ne znam. Očekujemo da će u narednim danima doći do pomaka”, ustvrdio je Butković.

Na pitanje kako napreduju pregovori s vozačima, Butković je odgovorio kako on u njima ne sudjeluje. “Ni Vlada niti ministarstvo mora nisu poslodavci vozačima u privatnim tvrtkama. S njima sam riješio da ćemo ići u izmjene zakona vezane za statuse vozača. U tom dijelu mislim da je to korektan i dobar prijedlog i to ćemo napraviti”, kazao je.

