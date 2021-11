Prije uvođenja covid-potvrda, vjeroučitelj Dušan Bešlić iz Srednje strukovne škole u Trogiru udaljen je s nastave jer nije htio staviti zaštitnu masku za lice na nastavi. U objavi na Facebooku naglasio je da masku ni inače nije nosio.

Bešlićev status prenosimo u cijelosti. I bez lekture.

"Danas dolaskom na posao ravnateljica me upozorila da moram nositi masku koji ni inače nisam nosio. To sam odbio jer imam svoje zdravstvene razloge. Odradio sam treći školski sat normalno. Četvrti sat sam imao pauzu očekujiću slijedaća tri sata. Tijekom pauze ravnateljica me pozvala i naredila da moram napustiti školu i da neću moći odraditi preostale sate. Pitao sam za razlog a razlog je nenošenje maske. Tražio sam sve to napismeno i rečeno mi je da ću dobiti ali da ne mogu ostati u školi. Ona još mora kontaktirati Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije obzirom da radim kao vjeroučitelj u Srednjoj strukovnoj školi u Trogiru. Sada sam doma. Što će biti vidjet ćemo. Eto počelo je. Nisam se nadao da će početi od mene ali od nekuda mora. Svakako se preporučam u molitve", napisao je Dušan Bešlić.