GOVORI UČITELJA NA PROSVJEDU: ‘Premijeru, mi učitelji smo Liga prvaka!’; ‘Nakon 13 godina rada, ja sam iscrpljen, ali ne zbog učenika’

Na nama stoji ovo društvo, u nas trebate ulagati, nama trebate pomagati, nad nama trebate skrbiti, nad živim ljudima, a ne nad nekim fejk tabletima iz Kine koji nakon mjesec dana više ne rade, koje izbacuju iz francuskog školskog sustava. Mi uvijek kaskamo!, rekao je vjeroučitelj Miletić

Riječki vjeroučitelj Marin Miletić obratio se tisućama učitelja okupljenih na prosvjedu na Trgu bana Jelačića, a mnogi su kazali kako je to bio jedan od najdojmljivijih govora.

“Ovo je zemlja hrabrih učitelja, hrabrih radnika, hrabrih studenata, hrabrih učenika, hrabrih ljudi. Ovo danas ovdje je naš krik za pravdu, za bolju Hrvatsku, za zemlju s manje beskućnika, koja će se više boriti za siromašne, za radnike koji će dobivati poštenu plaću. I onda nas neki pitaju zašto štrajkamo? Štrajkamo radi nepravde koju godinama trpimo, zato što nam se guši stvaralački duh, zato što nas se guši birokracijom”, rekao je Miletić, a prenosi N1.

[VIDEO] VIŠE OD 20.000 PROSVJETARA NA TRGU, MIHALINEC PORUČUJE: ‘Pobijedili smo, jednog dana ćemo se dogovoriti, nema predaje!’

“Štrajkamo jer nas svatko može anonimno prijavljivati, ne želimo anonimne prijave! Mi učitelji smo ponosni na svoj rad, ako imaš nešto protiv nas, stani imenom i prezimenom iza tih prijava”, rekao je.

“Moja kolegica radi 38 godina, osam mjeseci i tri dana, zadnja plaća joj je bila 6200 kuna. O čemu pričate vi, gospodo političari? Koga vi lažete i obmanjujete? Dosta vas je više! Dosta!”, rekao je.

“Želimo bolje društvo, želimo bolju Hrvatsku u kojoj će se htjeti nastaviti živjeti. Premijer je nedavno rekao kako je okupio Ligu prvaka na jednom političkom skupu. Gospodine premijeru i drugi političari, ovo je Liga prvaka! Mi učitelji smo Liga prvaka, na nama stoji ovo društvo, u nas trebate ulagati, nama trebate pomagati, nad nama trebate skrbiti, nad živim ljudima, a ne nad nekim fejk tabletima iz Kine koji nakon mjesec dana više ne rade, koje izbacuju iz francuskog školskog sustava. Mi uvijek kaskamo!”, rekao je vjeroučitelj Miletić.

NAKON PROSVJEDA STIŽE SLUŽBENA PONUDA? Ovako bi moglo izgledati konačno rješenje štrajka: ‘I Vlada i sindikati će morati popustiti’

Učitelj Luka: Nakon 13 godina rada, ja sam mrtav, ja sam iscrpljen i to ne zbog učenika

Jedan od najemotivnijih govora održao je i učitelj Luka.

“Nisam ja drugorazredan samo zato jer sam slabo plaćen, već zato što me svaka budala može zvati uhljebom. Nakon 13 godina rada, ja sam mrtav, ja sam iscrpljen. I to ne zbog mojih učenika. Oni su jedino zbog čeka nabacim osmijeh u razredu. Škola je živo tkivo, živi organizam, od čistačice do ravnatelja, vi koji radite znate da u našem poslu diploma vrlo malo znači i da po potrebi moramo biti i liječnici, i medicinske sestre, i vozači, i roditelji i prijatelji… Moj rad se mjeri količinom papira koje sam iskupio. Moja plaća se određuje koeficijentom kojim mi u lice poručuju: Ti nisi jednako vrijedan. A zašto to rade? Zato što mogu, jer smo najobrazovaniji, najpristojniji, najšutljiviji. Jer su navikli da nam mogu pljunuti u lice jer ćemo mi samo obrisati obraz. Ali danas, vidim, ima nas koji više neće samo obrisati lice!”, kazao je.

Dodao je kako se školstvo degradira na birokraciju, na popunjavanje papira i tablica.

“Možete nam prijetiti, ali mi nemamo što izgubiti. Možete nam uzeti plaću, ali ne i naše dostojanstvo. Pa kako im nije jasno? Pa samo to nam je još ostalo. Zapamtite, ovo je škola za život, najbolja lekcija našoj djeci. Ovako se bori. Djeco, dostojanstvo nikada, ali baš nikada ne dajte nikada!’, uzviknuo je učitelj Luka i zaradio gromoglasan pljesak.