VJERNICI OD IDUĆE NEDJELJE SMIJU NA MISE U CRKVU: Evo kako bi to moglo izgledati, ali i čega se ljudi najviše plaše

Dok su jedni jedva dočekali otvaranje sakralnih objekata, drugi se boje da bi se tako zaraza koronavirusom mogla brže proširiti, no sve će biti regulirano posebnim epidemiološkim uputama

Ove nedjelje vjernici će nakon mjesec i pol dana smjeti vratiti se na mise u crkve, ali pod strogim pravilima. Jutarnji neslužbeno doznaje kako će se preporučiti da na mise ne dolaze bolesne i starije osobe, ali da neće biti propisanog broja vjernika, već će se morati održavati socijalna distanca. Dezinfekcija će biti provedena kao i u svim drugim zatvorenim prostorima, a sakralni objekti će nakon svake mise biti dezinficirani. Do daljnjega će biti uklonjena blagoslovljena voda, a svećenici će hostije davati isključivo u ruke. Skupljanje milodara je predviđeno nakon mise i to u posebnim košarama na izlazu iz crkve. Ispovijedanje bi se trebalo provoditi na mjestima gdje je moguće održati socijalnu distancu. Uz to, župe trebaju poslati podatke o broju vjernika i veličini crkava.

“Pretpostavlja se da će biti i više misa tijekom dana, neće moći doći svi vjernici jer bi crkva bila puna. Upravo te crkve traže da im omoguće veći broj vjernika. Na ulazu bi mogli stajati redari koji bi rekli: Žao mi je, crkva je puna, pričekajte drugu misu”, komentirao je moguće mjere novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.

Bojazan od širenja zaraze

I uz takve mjere, mnogi smatraju kako će odlazak u crkvu biti opasan za zdravlje, pogotovo nakon slučaja navodnog odlaska na misu jedne djelatnice splitskog Doma za starije osobe u kojem je na kraju od koronavirusa preminulo 14 osoba. Talijani se pribojavaju sličnog scenarija, pa su zasad odustali od otvaranja crkvi.

“Talijanska biskupska konferencija je odmah reagirala i tražila održavanje misa. Talijanski premijer Conte je obećao izradu novog plana. Biskupi su napadali Vladu, a onda je danas reagirao Papa da spočita onima koji su napadali Vladu”, rekao je dugogodišnji izvjestitelj iz Italije, Silvije Tomašević.

Zbog toga se mnogi i u Hrvatskoj protive ponovnom otvaranju sakralnih objekata. Jedan od njih je i Damir Bakić, profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji se pita jesu li nam važnije mise ili škola?

“Dopustiti vjerska, ali ne i druga javna okupljanja, totalno je ne samo nedemokratski, nego i diskriminirajuće. S kojim pravom ova Vlada smije arbitrirati koje su zajednice prihvatljive, a koje nevažne, koje treba podupirati, a koje zanemarivati ili sputavati? To je nepravedno i diskriminirajuće”, smatra Bakić.

Izostavljanje dijelova mise

Crkva svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu jedna je od većih, s 500 sjedećih mjesta i 36 klupa, što znači da bi se u njoj mogle održavati mise, uz poštivanje epidemioloških mjera. U njoj će vjerojatno biti označena mjesta za sjedenje, a po pričest će vjernici morati ići po sredini crkve. Iako pravila još nisu službeno definirana, mnogi se pitaju što će biti s manjim crkvama.

“Svakako će biti posebni naputci što se tiče podjele svete pričesti. Ona će se davati ‘na ruke’ kako bismo izbjegli kontakte i gužve kod oltara. Što se tiče ‘mira’, njega ćemo u liturgiji izostaviti”, kazao je za RTL župnik župe sv. Antuna Padovanskog, fra Roko Bedalov.

Džamije prazne u doba ramazana

Slična je situacija i s religijskim običajima drugih vjeroispovijesti. Tako nema klanjanja u džamijama, iako je ramazan. U zagrebačkoj džamiji neće biti okupljanja ni nakon nedjelje. Za vjernike su pripremljena online klanjanja i učenje Kurana.

“Nažalost, proživljavamo ono što svi i drugi. Tužno je vidjeti džamiju bez vjernika. Ono što se inače klanja u džamiji, vjernici sada klanjaju doma u krugu svoje obitelji. Stav Islamske zajednice u Hrvatskoj je da nećemo žuriti jer kad se obavlja zajedničko klanjanje redovi moraju biti jedan pored drugog i redovi su zbijeni. U ovu džamiju stane 1500 ljudi. Po ovim mjerama, možda bi moglo stati 100 ljudi. Što je opet problem jer koji su ti koji mogu doći, a koji ne”, rekao je zamjenik muftije Islamske zajednice Melvudi ef. Arslani.

Neke mise i vjerska okupljanja bi se mogla održavati na otvorenom, no za to se čeka blagoslov Hrvatske biskupske konferencije i Zavoda za javno zdravstvo. Kada stignu preporuke, vjernici će ih se morati držati kao svetinje, a dotad se može raspravljati o načinima vođenja misa. Jedan od njih su i drive-in mise, popularne u Americi, a na kojima vjernici propovijedi slušaju u svojim automobilima.

