Visoke temperature pogađaju cijelu Europu, a samo je u Španjolskoj i Portugalu već umrlo 1000 ljudi. Klimatologinja i stručnjakinja za klimatske promjene Lidija Srnec za RTL Direkt govorila je o ovome problemu.

"Neobično je trajanje toplinskog vala. Španjolska i Francuska to svake godine bilježe, no ta dugotrajnost i visina temperature nije uobičajena. Atmosfera je dosta stabilna, a mi smo pod utjecajem visokog tlaka zraka. Pritječe topli zrak iz Afrike prema Europi donosi topao zrak i obara rekorde", kazala je Srnec.

U Britaniji ceste nisu građene za ovakve vrućine

Mnogi znanstvenici kažu da je nemoguće da temperature dosežu iznad 40 stupnjeva, a da na njih ne utječu klimatske promjene, a Srnec se s tim slaže.

"Sami smo si na neki način krivi. Postoje prirodne varijacije, no s klimatskim promjenama su ekstremi pojačani i intenzivniji su. Cilj Pariškog sporazuma je da se temperatura snizi za 1,5 stupanj, ali nismo to napravili, mali su pomaci koje radimo. Posljedica jesu intenzivne vremenske pojave. Nismo očekivali da će to baš biti ove godine."

No, problem je što u Britaniji ni ceste ni infrastruktura nije građena za ovakve vrućine, kao ni Sjeverna Europa. "Stil života je tamo drugačiji i bitna je prilagodba. Englezi će na tome morati poraditi."

'I sljedećih dana će temperature rasti'

Potrebno je ulaziti u zatvorene prostore tijekom ovakvih ekstremnih vrućina.

"Za Hrvatsku se predviđa visoka opasnost u subotu. Nakon toga signal nije dosta izvjestan. Neki modeli pokazuju da bi temperature mogle nastaviti rasti, ali isto tako simulacije daju i pad temperature. Ono što je izgledno je da će sljedećih dana temperature rasti. Treba naglasiti da će se se kretati između 35-40 stupnjeva. Nećemo zabilježiti ovakve ekstreme kao u Europi", zaključila je Srnec, što je svakako dobra vijest.