Visoke temperature za ovo doba godine velik su problem za svinjokolju i obradu mesa, posebno za njegovo sušenje. Na istoku zemlje su temperature danas bile i do 18 stupnjeva, javlja HRT.

Poljoprivrednik Stjepan Filić prije nekoliko dana stavio je na sušenje više od 150 kilograma mesnih prerađevina, ali proljetne temperature u prosincu su mu problem.

"Ne daj Bože da se još i muhe pojave, još je u pušnici, ali sad to treba ići van na zrak, a zraka jednostavno nema nigdje. To treba postaviti u šupu na neki propuh, a propuha nema nigdje. Dosta je vlage u zraku i bojim se to će početi pljesniviti izvana", kazao je Stjepan Filić iz Ilače za HRT.

Strahuje da će mu se pokvariti i meso u salamuri. "Slanina mora stajati recimo makar dva tjedna, šunka treba stajati makar pet tjedana, a bojim se da se neće pokvariti. Sutra ću plastične boce s ledom ubacivati ne bi li to malo rashladio", rekao je Stjepan.

Idealna temperatura

Za sve mesne prerađevine idealna temperatura bi bila ispod 5 Celzijevih stupnjeva. Svi oni koji su, nakon dugog čekanja, ovih dana planirali svinjokolju mogli bi se naći u problemu jer su za klanje i obradu mesa temperature itekako visoke.

"Najidealnije bi bilo da budu minusi preko dana, po noći pogotovo, ali naučili smo, kroz zadnjih par godina se dešavalo i da ovakve godine budu. Bez obzira na to, mi ćemo to odraditi kroz dan dva i pripremiti za cijelu godinu ono što nam treba", rekao je Stjepan Balić, Ilača.

Kažu da izbora nemaju a na svinjokolju su ionako predugo čekali.