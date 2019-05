VIŠESTRUKU DARIVATELJICU KRVI IZVOZALI NA ŠALTERIMA KBC-a: ‘Na kraju je pred službenicom poderala potvrdu narudžbe’

Dobivši termin za ultrazvuk abdomena tek 10. veljače 2020. godine, ljuta i razočarana Splićanka, koja kao višestruka darivateljica krvi ima pravo na pregled u roku od mjesec dana, poderala je pred službenicom potvrdu narudžbe i shvatila da će pregled morati obaviti u nekoj privatnoj ordinaciji

Jednu tipičnu domaću priču vezanu uz zdravstvo objavila je na Facebooku vijećnica stranke Pametno u Gradskom vijeću Splita Natalia Tafra Bazina prepričavši, zapravo, neugodno iskustvo svoje prijateljice koja se u Klinički bolnički centar Split došla naručiti na ultrazvuk abdomena. Prijateljica joj je, kaže, višestruka darivateljica krvi pa ju je tim više pogodio i razljutio postupak bolničkih djelatnika.

Objavu prenosimo u cijelosti.

NA LISTAMA ZA ČEKANJE GOTOVO MILIJUN HRVATA: Ako trebate neku od pretraga, evo kad ćete doći na red i gdje je stanje najgore

‘Morat će zdravstvene probleme rješavati kod privatnika’

“Moja kolegica je dobrovoljni darivatelj krvi i do sada je krv darivala preko 20 puta te stoga ima pravo na neke pogodnosti kao što je prednost pri pregledu u KBC Split. Jutros je otišla do centralnog laboratorija na Križinama da se naruči za ultrazvuk abdomena jer su joj preko telefona rekli da prednost pri upisu može ostvariti jedino da direktno dođe na šalter.

Nakon što su je izvozali tri puta od centralnog prijema do šaltera na odjelu, prebacujući odgovornost s jednih na druge, na kraju je dobila termin pregleda za 10.02.2020.⁉️

Ljuta, razočarana i umorna od hodanja, iskidala je pred službenicom potvrdu narudžbe i shvatila da ipak mora, kao i svi Hrvati, svoje zdravstvene probleme rješavati kod privatnika.

KUJUNDŽIĆ SE IZVLAČI: Kaže da su podaci o listama čekanja su ‘samo parcijalni’, i da su za sve krivi pacijenti

‘Nije tražila posebna prava, ali ju je zaboljelo…’

Opet će se ona odazvati akcijama darivanja krvi, jer je u srcu humana i nije to radila zbog pogodnosti i nekih dodatnih prava, ali je zaboljelo to što baš nikad ništa nije onako kako piše i obećava se, nikad kad se radi o pravima malog običnog čovjeka. A evo i nekih od pogodnosti na koje ima pravo (barem tako piše i kažu vam kad darujete krv). U KBC-u Split darivatelji krvi koji su krv darovali od 5 do 9 puta, a da od posljednjeg darivanja nije prošlo više od godinu dana, imaju pravo na:

– pregled liječnika specijalista isti dan ili najkasnije u roku od tjedan dana

– upis za dijagnostičke pretrage u roku od 15 dana, odnosno ako se radi o pretragama s ‘liste čekanja’, u roku od mjesec dana.

U KBC-u Split darivatelji krvi koji su krv darovali 10 i više puta navedene pretrage imaju trajno, bez obzira na to kada su posljednji put darovali krv”, napisala je Tafra Bazina na Facebooku.