VIŠE OD 90 MILIJUNA ZARAŽENIH U SVIJETU: Rusija otkrila prvi slučaje engleske varijante koronavirusa; Čekaju se podaci županija

Jučer je u protekla 24 sata zabilježeno u Hrvatskoj 646 novih slučajeva koronavirusa pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5499

U Hrvatskoj je 2131 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 193

Preminulo je ukupno 4368 osoba

U svijetu je potvrđeno 90.101.509 slučajeva zaraze

Oporavilo se 64.492.597, a umrlo 1.935.211

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Rusija otkrila prvi slučaj engleske inačice koronavirusa

7:00 – Nova inačica covida-19 otkrivena u Velikoj Britaniji identificirana je u Rusiji kod osobe koja se vratila iz te zemlje, rekla je u nedjelju ravnateljica ruske agencije za javno zdravstvo Rospotrebnadzora Ana Popova. Taj slučaj koji je Popova potvrdila za javnu televiziju Rosija-1, kako prenose ruske novinske agencije, otkriven je tijekom testiranja Rusa koji su se vratili iz Velike Britanije. Novi soj koronavirusa nedavno otkriven u Velikoj Britaniji možda je i 50 do 74 posto zarazniji od drugih postojećih sojeva, misle stručnjaci. Nakon njegova pojavljivanja pedesetak zemalja je ovih tjedana zabranilo dolaske putnika iz te zemlje. Rusija je 21. prosinca prekinula zračni promet s Ujedinjenim Kraljevstvom. Britanski soj je već otkriven u nizu zemalja, među kojima u Kini, Kanadi, Sjedinjenim Državama, Portugalu, Francuskoj, Jordanu, Južnoj Koreji i Čileu

Moguća su ograničenja za one koji se ne cijepe

7:00 – Iako je interes za cijepljenjem velik, postavlja se pitanje hoće li biti ograničenja za one koji se ne cijepe. “Hoće li biti i kakvih ograničenja? Po meni, da, mislim da je to moguće. Neke zemlje i kompanije će to uvesti. Putovanja, aviokompanije su rekle da će tražiti da su putnici cijepljeni i slično”, rekao je član Vladinog znanstvanog savjeta epidemiolog prof. dr. sc. Branko Kolarić u Dnevniku Nove TV. Dodao je kako ne zna do kad će na snazi ostati stroge epidemiološke mjere u Hrvatskoj: “Pratimo broj slučajeva i udio pozitivnih na dnevnoj bazi. Sve je do 31. siječnja pa ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Ovisno o tome kako će se kretati broj zaraženih kod nas i u okolini”, zaključio je.

Više pročitajte OVDJE.