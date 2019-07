VIŠE NISU NAGAĐANJA, STIGLA POTVRDA: SEZONA JE LOŠE POČELA! Nije toliko loše, ali daleko od brojki na koje smo navikli prošlih godina

Gledajući ukupan ovogodišnji promet, dakle dolaske i noćenja od 1. siječnja do 12. srpnja, godina je i dalje u plusu, iako ‘mršavom’

Potvrđuju se spekulacije o tome da turistička sezona nije počela najbolje, piše u nedjelju Jutarnji list, donoseći podatke iz sustava eVisitor iz kojih se vidi kako je u prvih 12 dana srpnja, u odnosu na lanjski srpanj, broj noćenja pao za gotovo pet posto, dok su dolasci turista u padu 6,2 posto.

No, gledajući ukupan ovogodišnji promet, dakle dolaske i noćenja od 1. siječnja do 12. srpnja, godina je i dalje u plusu, iako “mršavom”, navodi dnevnik. Prema podacima Jutarnjeg, u prvih šest mjeseci i 12 dana ove godine domaći turizam bilježi rast broja dolazaka od 4,2 posto, no rast noćenja zasad je u slabom plusu, točnije on iznosi 0,9 posto. To je i dalje pozitivno, ali daleko od brojki na koje smo bili navikli prijašnjih godina.

U srpnju najveći pad u privatnim smještajima

Kad je u pitanju samo srpanj, podaci zasad prikazuju kako je najveći pad u prvih 12 dana zabilježen u privatnom smještaju, gdje pad broja noćenja iznosi 7,3 posto, a dolazaka čak 9,4 posto. Međutim, negativan je rezultat i kod hotelijera koji prema eVisitoru sa 12. srpnjem bilježe pad dolazaka od 1,2 posto, ali i pad noćenja od 0,8 posto, a lošije prolazno vrijeme bilježe i kampovi.

U njima je srpanj u od nosu na prošlogodišnji zasad slabiji 7,2 posto u noćenjima i 4,8 posto u dolascima, a jedini koji u srpnju bilježe rast turističkog prometa su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa 2,2 posto boljim noćenjima te 6,2 posto boljim dolascima, piše Jutarnji list.

