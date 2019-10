VIŠE NEMA SUMNJE, U OVU OPĆINU STIŽE RADIOAKTIVNI OTPAD! Čuje se mehanizacija, a mještani su u velikom strahu: ‘Bojimo se…’

Na Fondu je sada da uvjeri građane da se odlaganjem srednje i nisko radioaktivnog otpada neće ugrozini njihovo zdravlje. Zauzvrat, Općina će dobiti osam milijuna kuna u proračun

Više nema nikakve sumnje da će skladište radioaktivnog otpada biti u blizini Dvora na Uni, u podzemnom skladištu vojarne Čerkezovac na Trgovskoj gori. Kako javlja RTL Direkt, izgleda da su već počeli pripremni radovi kako bi se od podzemnih vojnih tunela napravilo primjereno skladište koje može zadržati radijaciju niske i srednje razine. Ekipa RTL Direkta je čula zvukove teške mehanizacije koji dopiru iz unutrašnjosti vojarne koju MORH uskoro treba predati u vlasništvo Fonda za zbrinjavanje radioktivnog otpada.

U međuvremenu, lokalna zajednica ne skriva nezadovoljstvo takvom odlukom. Gradonačelnik Petrinje je tako u ponedjeljak organizirao prosvjed građana, a gradski vijećnici u Dvoru su odbili prezentaciju koju im je trebao održati direktor radioaktivnog fonda.

Mještanka: Bojim se; Gradonačelnik Petrinje: To nam ne može donijeti ništa dobroga

“Bojim se jer mi je to jako nesigurno. Da su htjeli nešto gradit, gradili bi nešto novo, a ne upotrijebili 100 godina staru kasarnu koja za to nije namijenjena. Mi ne vjerujemo uopće u neku dobrobit”, govori Dobroslava iz Dvora.

“Ništa dobro nam ne može donijeti. U 25 godina razvoja nisu uložena sredstva u ovu Općinu, odjednom ove godine se pojavljuje, budžet općine je od 8 do 10 milijuna”, kaže Vlado Ribić iz Stožera za zaštitu Dvora od nuklearnog otpada. Dio prosvjednika doveo je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

“Danas grade skladište radioaktivnog otpada na području gdje ima najviše pitomog kestena u cijeloj Europskoj uniji. Ovdje ima najviše izvora, ovdje u Dvoru ima 700 izvora pitke vode i to nije prihvaljivo”, govori gradonačelnik.

Dok su prosvjednici stajali s transparentima ispred Općine, u vijećnici pokušaj predstavljanja plana za nuklearni otpad. Pokušaj, jer vijećnici su izglasali da ga uopće ne žele saslušati. “Općinsko vijeće se i dalje protivi idelji zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori”, napominje načelnik Općine, Nikola Arbutina.

Zauzvrat, općina će kroz godine dobiti 300 milijuna kuna

Na Fondu je sada da uvjeri građane da se odlaganjem srednje i nisko radioaktivnog otpada neće ugrozini njihovo zdravlje. Zauzvrat, Općina će dobiti osam milijuna kuna u proračun. To bi udvostručilo budžet jedne od najsiromašnijih općina u državi.

“Postoje određena sredstva koje je država spremna davati, ali ja bih molio da se ne kaže kao naknadu štete jer štete ne smijemo raditi. To se daje kao gospodarski poticaj za zajednicu u kojoj je država to napraviti. I kroz taj novac, a to je otprilike oko 300 milijuna kuna kroz te godine kroz koje će se provoditi država pokazuje dobre namjere da toj zajedinici pomogne u gradnji infrastrukture”, napominje Hrvoje Prpić, direktor Fonda za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Dvor će tako primiti 300 milijuna kuna kroz nekoliko desetljeća. Još nije odlučeno hoće li dio novca kao naknadu dobivati i kućansta u blizini vojarne.

Mještani su spremni za selidbu

“Već sad gledamo da se selimo dolje prema moru. Ak još to daju, ovak naroda nema, nema posla, nema budućnosti za mladež, još da budu u takvim uvjetima”, kaže mještanin Ivan.

Da bi radovi na skladištu mogli krenuti država prvo mora dokazati da neće biti štetnog utjecaja na ljude i okoliš. Tek tada će se radioaktivni otpad smjeti skladištiti u dubokim tunelima ispod vojarne. Potvrdi li studija utjecaja na okoliš da se u vojarni Čerkezovac može izgraditi skladište za nuklearni otpad ono će ovdje biti izgrađeno bez obzira na to složila se s tim lokalna zajednica ili ne.

Kako javlja ekipa RTL Direkta, vojska je i dalje negostoljubiva prema svima koji se približe ulazu. No, 2025. godine tamo više neće biti vojnici, nego zaštitari koji će čuvati hrvatski nuklearni otpad.