VIRUSNI IMUNOLOG UPOZORIO: ‘Ruskim cjepivom riskiramo da se stanovništvo antagonizira ako dođe do vala nuspojava’

Luka Čičin-Šain je i dalje skeptičan u vezi ruskog cjepiva: ‘Riskiramo da se stanovništvo antagonizira ako odjednom dođe do vala nekakvih nuspojava koje mogu biti i znatnije. To nam stvarno ne treba’

Kako sada stvari stoje, Hrvatska će čekati idući mjesec da rusko cjepivo Sputnjik V bude odobreno i dostupno cijeloj Europskoj uniji Jer, kako objašnjavaju u Hrvatskoj agenciji za lijekove, slijedi mu centralizirano odobravanje koje jamči veću transparentnost informacija, kao i jasnije praćenje i upravljanje rizicima kad se cjepivo stavi u promet. Ako se ide u izvanrednu nabavku, kako su radili Mađari, procedura je površnija, javlja RTL.

“Ako je to cjepivo manje sigurno i ako ima neke znatnije nuspojave od onih koje su dosad prijavljene, onda riskiramo da se stanovništvo antagonizira ako odjednom dođe do vala nekakvih nuspojava koje mogu biti i znatnije. To nam stvarno ne treba. S druge strane, ukoliko s tim cjepivom doista možemno spasiti ljudske živote jer će biti veći broj ljudi koji će biti cijepljeni, onda je to dobra stvar”, tvrdi virusni imunolog Luka Čičin-Šain za RTL.

Hrvatska nabavlja najmanje milijun doza

Hrvatska namjerava sljedećih tjedana nabaviti najmanje milijun doza ruskog cjepiva protiv koronavirusa Sputnjik V, a ako bude trebalo možda i do dva milijuna, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Prema pisanju lista, plan je da Hrvatska dobije cjepivo prije nego što ga odobri Europska agencija za lijekove (EMA), a onda nakon dozvole EMA-e odmah početi s cijepljenjem. Bude li EMA odugovlačila, onda i naša Agencija za lijekove i medicinske proizvode (Halmed) ima načina da odobri cjepivo i prije nego što to napravi krovna agencija Europske unije.

