Nakon što je jučer objavljeno da je Hrvatska naručila nešto više od 300.000 doza novog, proteinskog cjepiva, koje bi trebalo biti vrlo učinkovito, jeftinije od mRNA cjepiva, a navodno i imati manji postotak nuspojava, virusni imunolog Luka Čičin-Šain iz Centra za infektološka istraživanja Helmholtz u Braunschweigu rekao je danas za HRT da je razlika između cjepiva koja su već na tržištu (vektorska ili mRNA) i proteinskog cjepiva u tehnologiji.

Istaknuo je da je tehnologija proteinskog cjepiva već dobro poznata i korištena ranije u brojnim drugim cjepivima, poput cjepiva protiv hepatitisa B. Objasnio je da je protein šiljka pročišćen i dan u formulaciji cjepiva zajedno s nekim dodatnim tvarima kako bi "iritirao" imunosni sustav i potaknuo ga da se aktivira.

"Ta tvar dobiva se iz različitih prirodnih resursa. Postoji u jetri morskih pasa i zato se zove skvalen, ali je ovdje, naravno, proizvedena u laboratoriju. Kada se to pomiješa s pročišćenim proteinom šiljka, onda je riječ o cjepivu koje je prilično sigurno", rekao je o novom proteinskom cjepivu koje je trećoj fazi istraživanja.

Dodatan razlog za sigurnost

Čičin-Šain tvrdi da se radi o "prokušanoj metodi" koja je testirana na brojnim drugim postojećim cjepivima.

"Zbog toga, ljudi koji su do sada zazirali od cjepiva, sada imaju dodatan razlog da se osjećaju sigurno i isprobaju ovo cjepivo. Ako bi ono bilo problem, onda bi trebala biti problem i sva druga cjepiva koja su već testirana desecima godina na milijunima ljudi. Novo cjepivo je dobra vijest. To je nešto što bi moglo pomoći u Hrvatskoj, da ljudi koji su dosad bili oprezni i nisu se usudili cijepiti, ipak se na to odluče", istaknuo je.

Prihvatljivost nuspojava

Rekao je da se mogu očekivati manje nuspojave budući da je riječ o tehnologiji koja nešto slabije aktivira imunosni sustav. Zbog toga je upitno koliko će biti učinkovito kod starijih ljudi, kod onih koji imaju preko 70 godina. Očekuje da će ovo cjepivo, koje dolazi u dvije doze, kod mlađih djelovati relativno uspješno.

"Treba naglasiti da su nuspojave prihvatljive, ne samo kod novog cjepiva, već i kod onih koja su trenutačno na tržištu... Više je stvar u psihologiji. Činjenica je da se ovo cjepivo zasniva na tehnologiji koja je vrlo poznata. Tako da ako je do sada nekome bio argument da se ne usudi cijepiti jer je to nova tehnologija, taj argument više ne postoji kod cjepiva od Sanofija jer je to tehnologija koja postoji već jako dugo", naglasio je Luka Čičin-Šain, virusni imunolog, koji smatra da nema više argumenata za necijepljenje.

Napomenuo je da je moguće čak da će biti i treća doza, ali da je prerano o tome govoriti. "Treću dozu spominjem jer je to standardan protokol kod cjepiva protiv hepatitisa B. Druga doza ide mjesec dana nakon prve, a za šest mjeseci ide treća. I onda ste potpuno zaštićeni protiv hepatitisa B", izjavio je virusni imunolog za HRT.