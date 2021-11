Virusni imunolog Luka Čičin-Šain govorio je o novoj varijanti koronavirusa, Omikronu.

"To je nova varijanta koja u svojoj sekvenci nosi brojne mutacije, pogotovo u S-proteinu i to mutacije koje su u pravilu prisutne u virusima koji izbjegavaju imunoprepoznavanja i to onda ukazuje da bi cjepivo moglo biti manje efikasno", rekao je Čičin-Šain za N1.

Samo predviđanja

Naglasio je da su to sve zasada samo predviđanja:

"Druga stvar koja zabrinjava je da se taj soj, nakon što ga je WHO prije tjedan dana prepoznala kao novi soj u tolikoj mjeri već proširio da su ga identificirali u brojnim centrima, ne samo u Južnoj Africi nego i u Europi, Aziji i Sjevernoj Americi. To znači da se dosta proširio, a to bi značilo da bi mogao biti zarazan", rekao je.

Istaknuo je da su to sve predviđanja, a ne konkretne informacije. Naglasio je da još prerano tvrditi da cjepiva ne djeluju na ovu varijantu. "Dio prutijela će štiti protiv novog soja. Ona treća booster doza je najbolje rješenje."

Istarki stožer pozvao na testiranje

Istarski Stožer civilne zaštite pozvao je u utorak sve osobe s područja Istre koje su od 19. studenoga nadalje doputovale - direktno, ili indirektno presjedanjem - u Hrvatsku iz Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Mozambika, Namibija, Južnoafričke Republike i Zimbabvea, na testiranje.

Naime, kako se navodi u priopćenju za javnost, poziv građanima na testiranje upućen je u svrhu ranog otkrivanja omikron varijante SARS-CoV-2 virusa neovisno o tome imaju li te osobe simptome bolesti covid-19.

Za testiranje građani moraju kontaktirati Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. "Pratimo situaciju u okruženju koja nije dobra i stoga želimo otkloniti bilo kakvu mogućnost pojave omikron varijante koronavirusa u Istri", poručili su iz istarskog Stožera civilne zaštite.