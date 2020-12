VIRUSNI IMUNOLOG JONJIĆ ZABRINUT ZBOG VELIKE EUFORIJE ZBOG CJEPIVA: ‘Čudi me to, vijesti su dobre, ali spustimo malo loptu…’

‘Svi mi, pa i oni koji odlučuju o pravilima, moramo znati da se nalazimo u teškoj situaciji, jedino što možemo učiniti jest napraviti sve preventivne mjere kako bi se ta epiemija maksimalno kontrahirala spriječilo njeno širenje i dočekali to famozno cjepivo na kraju’

Stipan Jonjić, virusni imunolog za N1 je komentirao odobrenje Pfizerovog i BioNTechovog cjepiva protiv koronavirusa. Kazao je da ga “sva ta euforija čudi” pa navodi da je jedna zemlja odobrila cjepivo i da je to u redu, ali da mi u EU još uvijek ne znamo kada će se to dogoditi.

“Lijepo je to što se mi svi borimo i euforično gledamo na pojavu cjepiva, to je stvarno svjetlo na kraju tunela, ali nalazimo se u vrlo neugodnoj situaciji i sad svi skupa moramo usmjeriti svoju pažnju na to, jer ako nam se dogodi ono što nitko ne želi, onda se nećemo imati čemu veseliti jer ćemo imati ono što nitko ne želi.

Zapravo, ništa se još nije promijenilo. Svi mi, pa i oni koji odlučuju o pravilima, moramo znati da se nalazimo u teškoj situaciji, jedino što možemo učiniti jest napraviti sve preventivne mjere kako bi se ta epiemija maksimalno kontrahirala spriječilo njeno širenje i dočekali to famozno cjepivo na kraju. Vrlo opasna situacija je misliti da će doći cjepivo i da se ne moramo ništa brinuti. Mi smo u najopasnijoj situaciji sada i moramo to riješiti”, rekao je stručnjak Jonjić za N1.

‘Optimističan sam, ali spustimo loptu’

“Ako je britanska regulatorna agencija to odobrila, to je dobra stvar, i dobro je da ćemo dobiti značajan dio cjepiva i moći ugroženu populaciju cijepiti, ali to je daleko još barem mjesec dana, a prava uporaba cjepiva daleko je još nekoliko mjeseci. Vakcina nije još tu i neće biti tu još nekoliko mjeseci.

Ja nemam dvojbe da će proizvođači cjepiva osigurati dostavu prema dogovorima koji su ranije uspostavljeni. Što se tiče lokalne disptribucije, pretpostavljam da naše službe znaju i imaju iskustva. Ništa se novoga nije dogodilo, sve što jest, jedna je zemlja odobrila to cjepivo i zato kažem, nisam pesimističan, dapače, optimističan sam, ali spustimo loptu”, veli Jonjić.

Odgovarajući na pitanje postoji li razlika u imunitetu između osoba koje su ga stvorile prebolijevanjem Covida i onih koji će ga dobiti cijepljenjem, Jonjić kaže da razlika postoji.

“Znamo da imunosni odgovor koji ostavlja ovaj virus vrlo heterogen. Kod nekih ljudi je vrlo jak, kod nekih slabiji. Mi ovaj virus nedovoljno poznajemo, ali cjepivo će stvoriti imunosnu otpornost, stvorit ćemo antitijela, u ponovnom kontaktu s virusom memorijska imunost će vrlo brzo reagirati i stvoriti dodatna antitijela. Međutim, pitanje je što će se dogoditi s virusom idućih godina, hoće li nestati ili opstati kao i drugi virusi koje imamo.

Mene jako čudi ovakav zazor od cjepiva kakav imamo. Ja bih se osobno cijepio bilo kojim od trenutno dostupna četiri cjepiva protiv koronavirusa. Nema potrebe da u njih ne vjerujemo i bila bi grehota da ne potičemo naše starije da se ne cijepe”, komentirao je virusni imunolog.

Po pitanju mjera, Jonjić kaže da dolaskom blagdana ništa od mjera ne bi trebalo popuštati te smatra da bi se neke od njih trebalo potrožiti. “Treba i uspostaviti kvalitetniji sustav testiranja, jer je ono jako važno kako bi se znalo gdje se virus najviše kreće”, upozorio je Stipan Jonjić za N1.

