VIRUSNI IMUNOLOG IMA PORUKU ZA STOŽER: ‘Zatvaranje će smanjiti širenje virusa i imamo neosporne dokaze da je uistinu tako’

Virusni imunolog Luka Čičin Šain tvrdi da će epidemiološka situacija u hrvatskoj biti sve gora ako se ne uvedu nove strože mjere, kakve su, primjerice, u Njemačkoj

U nedjelju je 26 zabrinutih znanstvenika i liječnika potpisalo pismo u kojem traže od Nacionalnog stožera civilne zaštite uvođenje novih epidemioloških mjera. Među potpisnicima je i virusni imunolog iz Centra za infektološka istraživanja u Njemačkoj, profesor Luka Čičin-Šain.

“Mislim da Stožer treba promisliti koje dodatne mjere treba uvrstiti u Hrvatskoj i prekinuti taj lanac prijenosa virusa da se epidemija nekontrolirano širi. Je li to zatvaranje određenih vrsta biznisa, javnih ustanova, to mora biti odluka koja dolazi iz politike. U osnovi mislim da će bilo kakvo zatvaranje smanjiti širenje virusa i imamo neosporne dokaze i rezultate da je tome uistinu tako. Naravno da se teško na to odlučiti i kako to uskladiti s potrebama društva, ali to je odgovornost Vlade koja mora odlučiti i vidjeti koje od tih aktivnosti može zatvoriti ili drugačije organizirati”, rekao je Čičin Šain za RTL.

Njemačka dodatno postrožila mjere

Potom je opisao kakvo je stanje u Njemačkoj. Istaknuo je da se tamošnji zdravstveni sustav može nositi s trenutnim brojem zaraženih po danu, ali i oni su odlučili dodatno postrožiti mjere.

“Mi u Njemačkoj nismo imali stroge mjere zatvaranja, nego je uveden lagani lockdown prije mjesec dana kada nismo ni bili u takvoj situaciji u kakvoj je sada Hrvatska. Prije bih rekao da je u Njemačkoj uveden lockdown kada je zemlja bila u stanju u kakvom je Hrvatska bila u listopadu. S lockdownom virus se ne širi toliko, ali nije pao, širi se relativno manjom frekvencijom, imamo oko 20.000 inficiranih po danu, ali za zemlju kakva je Njemačka to se može savladati”, pojasnio je.

Nije dao optimističnu prognozu epidemiološke situacije u Hrvatskoj na kraju godine. “Ako se ništa ne promijeni bit će sve gore, zato je potrebno da se nešto promijeni da za Božić bude koliko toliko izdrživo. Ako se nešto ne promijeni brojke će biti gore, ali ne znam koliko”, zaključio je.

