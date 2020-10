VIRUS SE PROBIO I U BOLNICU U ZABOKU: ‘Na rezultate testiranja čekamo i po nekoliko dana’

U Općoj bolnici Zabok došlo je do prodora virusa, potvrdio je u subotu Hini ravnatelj bolnice Tihomir Vančina, dodavši kako će zaraženi pacijenti čije stanje traži zadržavanje ostati dok će oni kod kojih su simptomi blagi biti otpušteni kući

“Pacijenti zaraženi koronvirusom i čije stanje traži zadržavanje u bolnici, ostat će u OB Zabok kao i ostali pacijenti. Oni koji imaju blage simptome i čija je zdravstvena slika dobra biti će otpušteni svojim kućama uz propisanu mjeru samoizolacije u dogovoru s epidemiolozima”, pojasnio je Vančina.

Naglasio je i kako se otpuštanje pacijenata i njihov transport kući radi u dogovoru s obitelji. “Po pojedine pacijente stižu članovi obitelji, dok onima, koji nemaju tu mogućnost. prijevoz osigurava OB Zabok”, rekao je.

Situacija se, ističe, ni po čemu ne razlikuje od situacije u većini drugih zdravstvenih ustanova širom Hrvatske,

Virus ušao preko pacijenata na pulmologiji i kardiologiji

Do ulaska virusa došlo je, kaže,preko pacijenata koji su primljeni na odjel kardiologije i pulmologije i koji tada nisu pokazivali simptome. No, rezultati testova, koji su došli tek za nekoliko dana, pokazali su da su pacijenti pozitivni na Covid i tada je već došlo do širenja virusa. Sada je, naglasio je Vančina, zaraženo 20-ak pacijenata i oni će biti smješteni na posebnom katu bolnice.

Istaknuo je kako je ta mjera nužna da se raščisti situacija u bolnici budući da je u ovom trenutku i pet djelatnika OB Zabok zaraženo Covidom dok ih je 34 u samoizolaciji.

Što se tiče pacijenata, u ovom trenutku niti jedan od njih nije na respiratoru odnosno kisiku.

Napomenuo je i kako problem bolnici predstavlja relativno sporo stizanje rezultata testiranja iz Zagreba.

“Na rezultate testiranja na Covid čekamo po nekoliko dana i to stvara veliki problem u radu bolnice, odnosno otkrivanju je li netko od pacijenata zaražen ili ne. Taj problem probat ćemo riješiti na način da se dio testova radi u zavodima za javno zdravstvo u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji”, zaključio je Vančina.