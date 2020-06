‘VIRUS NAM SE VRATIO. OPUŠTANJE JE DOŠLO NA NAPLATU’; Beroš o mogućnosti odgodi izbora: ‘Neće se ugroziti zdravlje građana’

Jučer je potvrđeno da imamo 30 novozaraženih u Hrvatskoj, kao i da je tenisač Novak Đoković pozitivan na koronavirus. Beroš: ‘Dugi period bez novooboljelih doprinijelo je da smo se svi malo opustili što nije dobro jer virus je još oko nas’

Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24 satnom razdoblju je 30

Imamo ukupno 2366 zaraženih, od kojih je 2142 oporavljenih

Preminulo je 107 oboljelih od Covid-19

U svijetu je potvrđeno 9.218.408 slučajeva zaraze koronavirusom

Oporavilo se 4.961.937, a umrlo 474.960

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Stožer danas donosi odluku o novom režimu na granicama sa Srbijom i BiH

8:11 – Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je novi režim koji će se provoditi na graniciama s BiH i Srbijom, a koji bi mogao uključivati i ponovnu obveznu samoizolaciju od 14 dana. “Pratimo epidemiološku situaciju u zemljama susjedstva i ovo što bilježimo posljednjih dana su infekcije koje dolaze, odnosno koje donose ljudi koji najvećim dijelom dolaze iz zemalja našeg istočnog susjedstva. U srijedu imamo i sastanak Stožera i vjerojatno ćemo donijeti odluku kojom ćemo promijeniti režim koji u ovom trenutku postoji na graničnim prijelazima sa Srbijom, BiH i Crnom Gorom, ali i kada je pitanje putovanje za državljane Kosova i Sjeverne Makedonije”, poručio je u utorak Davor Božinović. “U srijedu ćemo donijeti odluku, znate da one stupaju na snagu u 00.00 sljedeći dan, međutim ne bih sada prejudicirao, ali vjerojatno režim koji je postojao – samoizolacija za one koji dolaze iz smjera tih država, u srijedu će o tome biti riječi i vjerojatno ćemo donijeti odluku na tom tragu, ali pričekajmo”, dodao je, javlja N1.

U Zadru jučer svi negativni testovi uzoraka

8:08 – Podsjetimo, nakon pojave zaraze koronavirusom na zadarskom teniskom turniru Adria Tour, tijekom utorka u Zadru je testirano još 74 uzoraka i svi su negativni na koronavirus, izvijestio je u utorak navečer Stožer Civilne zaštite Zadarske županije. U posljednja dva dana testirane su 164 osobe, a od nedjelje ukupno 186. Pod aktivnim su nadzorom 123 osobe, naveli su iz županijskog Stožera. Na zadarskom području dobra je epidemiološka situacija pa iz Stožera mole građane da se i dalje pridržavaju svih propisanih mjera kako bi se zadržalo takvo stanje.

Trump posjetio zid u Arizoni u kojoj raste broj zaraženih

7:08 – Američki predsjednik Donald Trump obišao je u utorak dio zida na granici s Meksikom želeći dati poticaj svojoj kampanji za reizbor u Arizoni u kojoj je naglo porastao broj zaraženih koronavirusom. Trump time želi obraniti svoje uporište u Arizoni dok ankete pokazuju da demokratski kandidat Joe Biden pred njim ima prednost i da je republikanska senatorica Martha McSally iza demokratskog protukandidata Marka Kellya. Trump je razgledao dio zida u San Luisu te se potpisao na ploču postavljenu u povodu okruglih dvjesto novoizgrađenih milja zida (321 kilometar) čiju je gradnju on potaknuo zauzimajući čvršći stav prema useljenicima. To je treći ovogodišnji Trampov posjet Arizoni u kojoj je u utorak zabilježeno rekordnih gotovo 3600 novih slučajeva zaraze koronavirusom s rekordnim brojem hospitaliziranih pacijenata.

Preko sto tisuća umrlih u Latinskoj Americi

7:01 – Broj umrlih od koronavirusa u Latinskoj Americi u utorak je premašio sto tisuća, dok je Meksiko zabilježio najveći broj zaraženih u jednom danu, pokazuju podaci agencije Reuters. Meksiko je u utorak zabilježio 6288 novih slučajeva infekcije i 793 nova smrtna slučaja uzrokovana koronavirusom, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Meksiko je druga najpogođenija zemlja u toj regiji nakon Brazila, gdje je sudac naredio predsjedniku Jairu Bolsonaru da mora nositi masku u javnosti nakon što je taj desničarski populist bio bez maske na dva politička skupa u prijestolnici. Brazil je u utorak zabilježio 1,374 nove smrti čime je ukupan broj umrlih porastao na 52,000. Zabilježeno je i 39,436 novih slučajeva zaraze te više od 1,1 milijuna ukupno zaraženih. Virus je u porastu i u Srednjoj Americi, gdje je u Guatemali prvi put zabilježeno više od 700 slučajeva zaraze. U toj je zemlji s 35 nova smrtna slučaja ukupan broj umrlih porastao na 582.

Beroš: ‘Virus nam se vratio’

7:00 – Ministar zdravstva Vili Beroš osvrnuo se za HRT na epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj. Komentirao je trend rasta novooboljelih, manje od dva tjedna do parlamentarnih izbora. “Činjenica jeste da smo se svi malo opustili jer je epidemiološka situacija u Hrvatskoj bila iznimno dobra. Dugi period bez novooboljelih doprinijelo je da smo se svi malo opustili što nije dobro jer virus je još oko nas. Pridržavanje epidemioloških mjera koje zasigurno doprinose širenju virusa su od iznimne važnosti”, rekao je za HRT. Beroš je pohvalio brzu epidemiološku reakciju u Zadru. “Oni su svojim djelovanjem identificirali sve one koji su bili u mogućim kontaktima s oboljelim ali činjenica da je Đoković pozitivan svakako će njima značiti temelj za postupanje u nešto drugačijem svjetlu. Njihov posao je identificirati sve one građane koji su bili u kontaktu dužem od 15 minuta, koji su bili u direktnom bliskom kontaktu s Đokovićem jer sada se i prema njima moraju određene epidemiološke mjere odrediti”, rekao je Beroš.

Objasnio je zašto premijer Andrej Plenković ne mora u samoizolaciju iako je bio u direktnom kontaktu s Novakom Đokovićem. “Ne, ni za koga u Hrvatskoj ne vrijede posebna pravila. HZJZ je izdao jasno priopćenje o tom događaju u kojem navodi zašto i kako se prema nekome postupa. I jučer smo tijekom dana objašnjavali što znači bliski kontakt, koje su vremenske odrednice i fizičke odrednice o kojima ovisi određivanje mjera. Dakle, prema premijeru se postupa kao prema svakom drugom hrvatskom građaninu i mislim da je tu stav epidemiološke struke potpuno jasan”, naglasio je Beroš. Kaže da se za definiciju bliskog kontakta i mogućnosti zaraze uzima se znanstveno utemeljeno i istraživački evaluirano ponašanje. “Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti je dao jasnu definiciju što je to bliski kontakt i kada je netko ugrožen s mogućnošću razvoja korona virusne infekcije ako je ranije bio s nekim pozitivnim u kontaktu”, ustvrdio je.

Što se tiče moguće odluke o odgodi izbora Beroš je rekao da je od same brojke važnija je realna epidemiološka situacija koja će u tom trenutku biti u Hrvatskoj. “Nismo definirali određeni broj preko kojeg bi o tome razmišljali. Međutim, ono što je od samog broja važnije je način širenja virusa, geografska rasprostranjenost van žarišta koje već postoji. Sve su to faktori koje epidemiološka struka prati. Sasvim je sigurno da će Državno izborno povjerenstvo zajedno s HZJZ naći optimalni model koji neće ugroziti zdravlje građana. Naime i sada kada bi se svi zajedno pridržavali epidemioloških mjere zaustavili bi širenje virusa kao što smo to već jednom napravili. Međutim došlo je do jednog malog popuštanja, virus nam se vratio, virus nas je upozorio. Iz ovog svi moramo izvući lekciju da živimo u novom normalnom gdje je odgovorno ponašanje ključ uspjeha u borbi protiv koronavirusa”, poručio je.

Nije direktno odgovorio na pitanje tko će snositi odgovornost ako dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora. Tek je ponovio da HZJZ procjenjuje sve elemente i rizike nekog događaja te će se oni na vrijeme očitovati. Zanijekao je da je u Hrvatskoj na djelu švedski model borbe protiv koronavirusa a da nam to nitko nije rekao. “O nikako ne, mi smo od samog početka radili vrlo transparentno zbog činjenice da građanima želimo predočiti realnost ali i opasnosti od ove zaraze. Nema mogućnosti da vlada nekim skrivenim kanalom ili subliminalnim putem šalje bilo kakve poruke. Naša strategija je jasna, to komuniciramo sve mjere su jasne, one se planiraju sukladno o situaciji. Prema tome švedski model u ovim trenutku nije aktualan, ali u slučaju da dođe do daljnjeg povećanja broja oboljelih naš će odgovor biti nešto drugačiji, to je apsolutno sigurno jer smo u međuvremenu otkrili koje su rizične skupine koje moramo maksimalno štititi, a da mlađe radno sposobno stanovništvo manje obolijeva. Ali ako se ponašamo odgovorno, do širenja virusa ne može niti doći” , istaknuo je.

Na primjedbu voditelja da se više nitko nigdje ne pridržava propisanih epidemioloških mjera odgovorio je da su u pitanju preporuke pa se ne može niti govoriti o kažnjavanju takvog ponašanja. “Mi se od početka ove krize nismo oslanjali na represiju već na podizanje svijesti građana i razumijevanja potrebe da se sami čuvamo. U određenom smo se trenutku opustili, to nam je došlo na naplatu i sada opet moramo biti odgovorni kao što smo već bili”, rekao je Beroš.