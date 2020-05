VIRUS I STROGE MJERE UČINILI SU SVOJE: ‘Govori se da se Zrće i Hvar neće ni otvarati. Noćni život kakav znamo možemo zaboraviti’

Uz stroge epidemiološke mjere i upitnu turističku sezonu, brojni ugostitelji koji sezonski otvaraju noćne klubove na Jadranu razmišljaju o tome da svoja vrata ostave zaključanima do ljeta sljedeće godine

Zbog pandemije koronavirusa i strogih epidemioloških mjera zaštite koje su donesene ubrzo nakon izbijanja zaraze, gotovo je cijelo gospodarstvo zamrlo. Ugostitelji su među onima koji trpe najviše posljedica zabrana rada, no dok će oni otvoriti svoja vrata 11. svibnja, gotovo da i nema riječi na konferencijama Nacionalnog stožera civilne zaštite o noćnim klubovima.

“Klubovi će se, vjerujem, otvarati kada će se početi igrati i nogometne utakmice. Dakle, zadnji u tim fazama popuštanja mjera. U redu je da ostane navika dezinfekcije ruku i prostora, no sve ostalo ne može u istu priču s noćnim životom. Teško je isplativo raditi pod uvjetima koji se nameću. Limitiran broj gostiju uz uvjete djelatnicima oko maski, rukavica, dezinfekcije i ostalog automatski je limitiran i promet, a i prije svega ovoga su se ljudi teško pokrivali. Nakon pandemije bojim se da će otpasti svi koji su ionako jedva spajali kraj s krajem”, rekao je za 24sata anonimni vlasnik jednog zagrebačkog noćnog kluba.

SVI SU ZBUNJENI NOVIM NEPRECIZNIM PRAVILIMA: Ugostitelji se žale: ‘Radit ćemo za kikiriki, bolje da uopće niti ne otvaramo’

TURISTI U HRVATSKU DOLAZE VEĆ OD 1. LIPNJA? Tvrde da sezona nije upitna; Ugostitelji će otvoriti i unutarnje prostore?

Država treba produljiti financijske mjere

Za razliku od epidemioloških mjera, zagrebački ugostitelj smatra da bi država trebala produljiti mjere kojima pomaže tvrtkama i radnicima da opstanu na tržištu.

“Ovih 4000 kuna trebali bi nastaviti davati, a da poslodavci plate razliku do pune plaće. Ujedno bi najam trebalo ili prepoloviti dok ne dođu bolja vremena, ili odgoditi dok se ne vratimo na normalno poslovanje. Isto tako je suludo tražiti obitelj koja ionako doma se druži, da u restoranu ili kafiću sjedi na odvojenim stolovima po dvoje. Austrija je to shvatila pa dopustila da sjede za istim stolom, ali na metar razmaka što je sasvim u redu”, poručio je ugostitelj.

Dok se kuju planovi za oživljavanje turističke sezone na Jadranu, u unutrašnjosti nema govora o prihvatu turista niti ozbiljnijim turističkim angažmanima. Ugostitelji su također ostali kratkih rukava, jer je upravo razdoblje u kojem su bili zatvoreni najprofitabilnije.

‘Plesačice na štangi u gumenim rukavicama? Neizvedivo’

“Prošlo je vrijeme pričesti, krizmi, svadbe su otkazane, a upravo zbog toga je proljeće najplodonosnije doba godine za ugostitelje. Drugi dio godine je vrijeme oko Božića kada se organiziraju razni domjenci pa ako dođe do drugog vala korone, ne moram ni spominjati kakve će to gubitke značiti. Nikakve mjere socijalne distance, pleksiglasa i slično nemaju smisla u klubovima. Ljudi izlaze da se druže, a ne da drže distancu. Ujedno izađu da se opuste što nikako ne podrazumijeva razgovor na dva metra u rukavicama. Smiješno je i pomisliti da plesačice po štangama se spuštaju gumenim rukavicama jer je to i neizvedivo, a ples pod maskama je rezerviran za maškare. Zato smatram da će otvaranje klubova imati smisla kada mjera distanciranja više ne bude”, rekao je ugostitelj.

UGOSTITELJI NA MUKAMA: Propast će više od 66 posto kafića i restorana? Zna se i koji će najviše stradati; ‘Ali postoje načini za spas…’

HRVAT I UGOSTITELJ IZ ŠVICARSKE O TAMOŠNJEM POPUŠTANJU MJERA: ‘Inače smo imali i po 20.000 gostiju, a sada za Uskrs – nula’

Nema ludih ljetnih provoda

Mjere distanciranja bi mogle biti u potpunosti ukinute tek kada svijet dobije cjepivo ili lijek protiv koronavirusa. Prema najoptimističnijim nagađanjima to bi moglo biti tek u listopadu, što znači da mladi i svi oni koji se tako osjećaju na lude ljetne provode mogu zaboraviti.

“U našim krugovima govori se kako se ovoga ljeta Zrće i Hvar neće ni otvarati. Ako dopuste kafićima da rade u sezoni do ponoći i to će biti nešto, ali noćni život kakav smo do sada poznavali možemo zaboraviti”, poručio je ugostitelj i opisao kako sada žive njegovi pjevači i plesačice: “Teško. Žive od zarade prije korone. Jedino je pozitivno što ne mogu nigdje ići pa manje i troše zalihe, no tko zna kada će opet moći na stari način kruh zarađivati”.

Primijetio je kako su se s popuštanjem mjera i ljudi opustili, što za njegov posao i nije dobro. “Bojim se da ćemo time samo ugroziti sve što se do sada postiglo u borbi s koronom, a to znači da su nam noćni život i zabava sve udaljeniji”, zaključio je zagrebački ugostitelj.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.