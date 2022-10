Ususret najvažnijoj regionalnoj dodjeli nagrada za digitalne radove - SoMo Borac powered by Httpool, koja će se održati netom prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva koje ljubitelji sporta željno iščekuju, zanimalo nas je kakva je poveznica sporta i društvenih mreža, konkretno Twittera. Tim povodom razgovarali smo s Patrickom Laniganom, višim stručnjakom za prodaju u Twitteru.

Koliko je sport aktualna tema na Twitteru, kako kreirati kampanju za promociju brenda i što očekuju tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2022, pročitajte u nastavku.

Na kojoj ste poziciji u Twitteru?

Radim s klijentima i partnerima za oglašavanje diljem Europe, Bliskog istoka i Afrike kako bi im pomogao da na najbolji mogući način iskoriste živopisne razgovore koji se odvijaju na Twitteru. Twitter je ono što se događa i o čemu ljudi upravo sada pričaju – a to marketinškim stručnjacima daje priliku da stupe u kontakt s utjecajnom i angažiranom publikom. Konkretno, pomažem brendovima da iskoriste platformu kada žele pokrenuti nešto novo – bilo da je to novi proizvod, usluga ili kampanja; da se povežu s onim što se događa – bilo da se radi o nogometu, igrama ili TV emisijama; i što je još važnije, da potaknu potrošače na kupnju.

Sportski događaji često su jedna od popularnih tema na Twitteru. Koliko je tema sporta općenito popularna na Twitteru i vidite li kakve trendove?

Razgovori o sportu su nedvojbeno jedni od najvećih i najdinamičnijih na platformi, uključujući strastvene navijače koji razgovaraju o nogometu, košarci, ragbiju, utrkama i još mnogo toga. Ljudi dolaze na Twitter kako bi u stvarnom vremenu dobili pristup stručnim mišljenjima o svojim omiljenim sportovima, pratili svoje timove i raspravljali o najnovijim vijestima s drugim navijačima. To je posebice slučaj tijekom događaja uživo, primjerice tijekom Super Bowla ili Svjetskog nogometnog prvenstva Twitter se pretvara u virtualni stadion s komentarima uživo, istaknutim detaljima utakmice i, naravno, memovima. S novim značajkama kao što su Twitter Spaces (naš proizvod za audio chat uživo) i Zajednice (mjesta namijenjena za povezivanje ljudi sa sličnim interesima), vidimo nove formate za angažman i povezivanje obožavatelja, što rezultira rastom sportskih razgovora diljem svijeta. Iz godine u godinu primjećujemo 20-postotni rast globalne sportske zajednice na Twitteru.

Jeste li možda primijetili brzi rast globalne popularnosti nekog sporta na platformi u zadnjih godinu/dvije?

Nedavno smo vidjeli uzlet Formule 1 na Twitteru, s više od 70 milijuna tweetova o tom sportu diljem svijeta tijekom 2021. godine – što predstavlja povećanje od 64% u usporedbi s 2020. godinom. Ovaj porast interesa djelomično je potaknut popularnošću Netflixove dokumentarne serije Drive to Survive, koja je navela mlađu publiku (uglavnom ispod 35 godina) da se uključi u F1 razgovore na Twitteru. Porast razgovora također je popraćen porastom vrhunskog F1 sadržaja na platformi: ove smo sezone proširili naše globalno partnerstvo s F1 kako bismo osigurali više vrhunskih video isječaka koji pokrivaju sažetke utrka, intervjue, arhivske fotografije i najbolje trenutke s vrhunskim vozačima, kako putem mobilnih uređaja tako i na webu. Osim toga, uz timove i vozače koji koriste kanale kao što je Twitter Spaces za izravno povezivanje s navijačima i korisnike koji raspravljaju o najnovijim događanjima u zajednici Formule 1 - jednoj od najvećih sportskih zajednica na Twitteru – vidimo da angažman obožavatelja nastavlja rasti.

Krajem studenog počinje jedan od najpopularnijih globalnih sportskih događaja - Svjetsko prvenstvo u nogometu. Koliki skok aktivnosti korisnika očekujete vezano uz tu temu? Koje su zemlje najviše zainteresirane za Svjetsko nogometno prvenstvo?

Nogomet je globalna tema koja pokreće razgovor i sport broj 1 na platformi, stoga očekujemo da će Svjetsko prvenstvo izazvati ogroman interes. Prema nedavnom istraživanju, 75% ljudi na Twitteru sebe smatra "obožavateljima Svjetskog nogometnog prvenstva" naspram samo 49% ljudi koji ne koriste Twitter. Vidimo sve više tweetova, razgovora i raznog sadržaja kako se bližimo događaju: zabilježeno je više od 1 milijarde prikaza tweetova Svjetskog nogometnog prvenstva samo tijekom prošlog mjeseca. Što se tiče određenih zemalja, vidimo da su Brazil, Argentina, Francuska, Portugal i Engleska među najčešće spominjanim timovima na Twitteru.

Kao i za sve svjetske sportske događaje, očekujemo neke sjajne trenutke koji će se odvijati na Twitteru, a koji će iznenaditi i oduševiti obožavatelje. Znamo da udarac lopte vanjskom stranom Modrićeve kopačke može dovesti do privremenog pada Twittera, a hrvatski navijači bez sumnje će to sve pratiti bez daha. Ali neki nezaboravni trenuci čak i ne uključuju igrače. Primjerice, na prošlom Svjetskom nogometnom prvenstvu, fotografa, koji je prevrćući se snimio epsku fotografiju nakon pobjedničkog pogotka Hrvatske protiv Engleske, nacionalna je turistička zajednica putem Twittera pozvala na besplatan odmor u zemlji. Volimo vidjeti takve spontane interakcije na platformi.

Imate li savjet za brendove koji planiraju kampanje za Svjetsko nogometno prvenstvo?

Brendovi znaju što funkcionira za vrijeme velikih događaja kao što je Svjetsko nogometno prvenstvo: odličan sadržaj, ekskluzivni pristup i angažman u stvarnom vremenu. Potičemo brendove da iskoriste paket alata za kreativno izražavanje i povezivanje na Twitteru, poput prethodno spomenutih Spacesa ili naše Live Shopping značajke koja se trenutno testira na nekim tržištima. Polovica obožavatelja Svjetskog prvenstva na Twitteru kaže da upravo ondje mogu pronaći sadržaj koji nije dostupan na drugim platformama: to je mjesto gdje će se okupiti kako bi podijelili, suosjećali, komentirali svaku utakmicu. Brendovi se mogu probiti tako što ne samo da razgovaraju s obožavateljima, već ih pozivaju da sudjeluju u razgovoru i nagrađuju ih. Budite spremni reagirati na neočekivane trenutke na način koji ima smisla za vaš brend. Također, kada govorimo o povjerenju potrošača, vrijedno je napomenuti kako brendovi traže medijsku učinkovitost gdje god je to moguće, a očekujemo da ćemo vidjeti više prilagođenih globalnih kampanja, umjesto lokalnih. Za one koji trebaju pomoć pri prilagodbi svog sadržaja na Twitteru, naš partner, Httpool je tu da pomogne. Veselimo se suradnji s klijentima kako bismo osigurali da povežu s temama i razgovorima o Svjetskom prvenstvu na najbolji mogući način.