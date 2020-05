VIROLOGINJA KOJA JE IZOLIRALA VELIKE BOGINJE TVRDI: ‘Na našim prostorima neće biti drugog vala virusa, ali dogodit će se nešto drugo…’

‘Virus je definitivno oslabio. Čovjek nije supstrat na kojem virus može opstati. Volim reći da su ljudi virusu slijepa ulica’, kaže dr. Ana Gligić

Poznata beogradska virologinja dr. Ana Gligić bila je 1972. na čelu tima koji je uspio izolirati virus velikih boginja, a ova doktorica za Slobodnu Dalmaciju kaže da će epidemije koronavirusa diljem svijeta u svibnju početi slabjeti.

“Virus je definitivno oslabio. Do toga je došlo pasažiranjem kroz čovjeka, kao i zbog mjera koje su poduzete da se on ne prenosi s čovjeka na čovjeka. Čovjek nije supstrat na kojem virus može opstati. Volim reći da su ljudi virusu slijepa ulica”, kazala je dr. Gligić za Slobodnu Dalmaciju.

Neće biti drugog vala nego žarišta?

U prilog tvrdnji da je virus oslabio Gligić navodi da je toliko slab da 50 posto zaraženih neće imati nikakve simptome te da se to ne odnosi na one slabijeg imuniteta. Beogradska virologinja uvjerena je da do drugog vala na našim prostorima neće doći pa ističe da se mogu pojaviti tzv. džepovi, odnosno manja žarišta kao što je ono na Braču. To se može dogoditi i u Srbiji, strahuje dr. Gligić te navodi da je razlog posljedica prosvjeda koji se tamo događaju.

“To su džepovi, žarišta, zato ih i nazivamo prirodno-žarišnim infekcijama i nikada ne znate gdje se još mogu pojaviti, ali to više nije epidemija, pogotovo ne na razini koju smo imali u ožujku. Takva žarišta treba u početku prepoznati i sanirati da se ne bi počela širiti. Već u lipnju moći će se slobodno putovati, a nadam se da će biti još više turizma i putovanja u srpnju i kolovozu”, govori iskusna virologinja za Slobodnu Dalmaciju.

Poziv na oprez od gripe

Dr. Ana Gligić pozvala je na oprez od sezonske gripe pa tako kaže da pojedinačni slučajevi mogu biti zahtjevni samo ako se poklope sa sezonom gripe.

“Imate naravno takve koji opet dođu. Slično je s mišjom groznicom ili zapadnonilskom groznicom. One nisu svake godine epidemične, ali su prisutne. No i ako se to dogodi, neće biti sadašnjih brojki oboljelih po bolnicama. Cjepivo neće doći barem 16 mjeseci. Nije isključeno da nakon što konačno dobijemo cjepivo za 16 mjeseci, virus opet doživi mutaciju pa nam za dvije godine bude potrebno novo”, zaključuje Gligić za Slobodnu Dalmaciju.

