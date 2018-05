Ana Filipović je zbog komplikacija u trudnoći bila na bolovanju 2016. godine. Netko je u HZZO-u pogrešno obračunao iznos njezine plaće na bolovanju pa sada ispada da joj je dio novca preplaćen. Sada joj je HZZO poslao pismo u kojem stoji da im zbog pogreške u obračunu sada mora vratiti 5000 kuna plus kamate, čiji će iznos vjerojatno biti oko 2000 kuna, i to u roku od osam dana. Ako to ne učini, prijete joj ovrhom

Jedna je majka na Facebooku objavila status u kojem poziva druge majke koje su u sličnoj situaciji da joj se jave kako bi zajedno tužili HZZO zbog pogreške u obračunu.

HZZO pogrešno izračunao pa ju sada tuži

Naime, Ana Filipović je zbog komplikacija u trudnoći bila na bolovanju 2016. godine. Netko je u HZZO-u pogrešno obračunao iznos njezine plaće na bolovanju pa sada ispada da joj je dio novca preplaćen. HZZO joj je poslao pismo u kojem stoji da im zbog pogreške u obračunu sada mora vratiti 5000 kuna plus kamate, čiji će iznos vjerojatno biti oko 2000 kuna, i to u roku od osam dana.

Ako to ne učini, prijete joj ovrhom. Na Facebooku je napisala kako vjeruje da njezin slučaj nije jedini pa putem društvenih mreža moli sve žene koje su u sličnoj situaciji da joj se jave. Ističe da je spremna sa svime izaći u javnost, iz principa.

“Slušam na TV-u mazanje očiju javnosti o demografskoj politici na kojoj se “aktivno radi” dok je stvarnost nešto sasvim drugo. Dosta je bilo! Molim da dijelite ovo kako bi se javile majke u istoj gabuli”, napisala je.

‘Javnosti mažu oči o demografskoj politici’

Njezin status prenosimo u cjelosti:

‘Dakle u sandučiću me dočekalo ljubavno pismo… tužba od HZZO-a da su mi greškom preplatili bolovanje vezano za komplikacije u trudnoći iz 2016.g. Sad me sudskim putem traže da im vratim iznos od 5000 kn plus kamate od tada (koje su još cca 2000 kn) zbog toga što su oni to greškom krivo izračunali, sve u roku od 8 dana pod prijetnjom ovrhe.

Dakle…ups, uhljeb koji radi na našem obračunu nije dobro obračunao nešto prije 2 god. pa nam sad tribaš dat 5000 kn plus kamatu na našu grešku. Ma milina.

Virujem da ovo nije izolirani slučaj i molim sve žene, majke, jadnice u ovoj državi koje HZZO također tuži zbog svoje greške da mi se jave u inbox jer sam spremna i izać s time u javnost i tužit se s njima do kraja života ako triba, jer ovo je postalo stvar principa. Slušam na TV-u mazanje očiju javnosti o demografskoj politici na kojoj se “aktivno radi” dok je stvarnost nešto sasvim drugo. Dosta je bilo!

Molim da dijelite ovo kako bi se javile majke u istoj gabuli. Hvala’, napisala je Ana Filipović na Facebooku.

Njezin je status do sada podijeljen 1915 puta, a u komentarima su joj se već javile neke žene sa sličnim iskustvom.