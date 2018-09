VIRALNI STATUS BIVŠEG CARINIKA: ‘Radio sam tamo deset godina. Teško je ukratko opisati o kakvom ljudskom šljamu se tu radi’

‘Ulaskom u EU, 70% carinika postalo je višak, no nitko nije dobio otkaz, već su prenamijenjeni u tzv. porezne inspektore’, tvrdi bivši carinik

Prije nekoliko dana hrvatsku javnost šokirala je vijest kako su porezni inspektori zbog pišljivih 15 kuna zatvorili jednu ribarnicu u Svetoj Nedjelji.

Nažalost, to nije i jedini slučaj brutalne akcije Porezne uprave posljednjih dana, a tim se povodom na Facebooku oglasio jedan, kako tvrdi, bivši zaposlenik Carinske uprave.

“Radio sam 10 godina na carini. Teško je ukratko opisati o kakvom ljudskom šljamu se tu radi, to je koncentrat najgoreg od najgoreg (čast izuzecima). To su ljudi koji bi prilikom carinskog pregleda ispred šofera potrgali carinsku plombu na kamionu i pitali ga “gdje ti je plomba?” Šofer kaže – ‘vama u ruci’, on je baci i kaže mu da je u prekršaju od nekoliko desetaka tisuća kuna jer nema plombu, te da će mu kamion stajati danima…

ZBOG RAČUNA OD 15 KUNA ZATVORILI JEDINU RIBARNICU: ‘Glas za HDZ i Bandića je glas za teror uhljeba’

Jasno, znala se tarifa koliko mora platiti odmah da ga pusti, i tako svaki put. Ovo je najsitniji i najbanalniji primjer od cijele lepeze trikova.

Kako bi vam slika bila jasnija, šef carine bio je Barišić, Sanaderov blagajnik, pokajnik u slučaju Fimi mediaa, tako da svaka pomisao da ćete tužiti carinika šefu bila je apsurdna kao HDZ-ovo vijeće časti. Kad otkriju svećenika pedofila kazne ga premještajem u drugu župu, tako je i s carinicima, njih nakon kriminala premještaju na drugu ispostavu, toliko je nemoguće tamo dobiti otkaz.

Ulaskom u EU, 70% carinika postalo je višak, no nitko nije dobio otkaz, već su prenamijenjeni u tvz. porezne inspektore. Ovo zatvaranje malih obrta koje sada gledate posljedica je upravo toga. Najkorumpiranijem šljamu dodijeljena je uloga uvođenja reda…”, napisao je Goran Jokić.