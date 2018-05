VIRALAN STATUS PODUZETNIKA O NOVOJ MJERI: ‘Znaju s kim spavam… i sad su se sjetili štititi me hrpom birokratskog s**nja!’

Poduzetnik Saša Cvetojević napisao je status na Facebooku o Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) EU. Status je ubrzo postao viralan

Saša Cvetojević, poznati hrvatski poduzetnik, jučer je na svom Facebook profilu, blago rečeno, izrazio nezadovoljstvo uvođenjem GDPR-a nazvavši ga “hrpom birokratskog sranja” koje ne želi.

Inače, GDPR je Opća uredba o zaštiti podataka koju je donijela Europska unija s kojom će se povećati sigurnost, privatnost i transparentnost osobnih podataka. Uz pomoć nje strože će se kontrolirati osobni podaci korisnika iz EU-a, za sve zemlje promjenjivat će se jednaka razina zaštite podataka, a tvrtkama jamčiti pravna sigurnost.

Prema informacijama iz Agencije za zaštitu osobnih podataka, osobni podaci odnose se na: ime i prezime, identifikacijski broj, sliku, glas, adresu, broj telefona, IP adresu, povijest bolesti te popis najdraže literature ili pjesama, ako takvi podaci mogu dovesti do izravnog ili neizravnog identificiranja pojedinca.

Što će nam, zapravo, GDPR?

Tvrtke će korisnicima jasno morati napisati u koje svrhe prikupljaju podatke, a korisnici koji su prije dali pristanak na korištenje od sada će ga jednostavno i brzo moći i povući te tražiti da se njihovi podaci izbrišu.

Saša Cvetojević, pak, podsjeća da su njegove osobne podatke dosad prisilno uzeli oko 50.000 puta. Pritom nabraja kako su to učinili svi od “baba šalteruša” preko policije, porezne i telekoma do, primjerice, Twittera i Instagrama.

“Tesla zna gdje i kako vozim, a Tmobile zna gdje, kad i s kim spavam. Ako ostavim mob u hlačama koje ne skinem za vrijeme sexa (bar ne do kraja), mogu znati i koliko energije, pri tome, potrošim. Ispunjavao sam i neke kvizove, javno iznosio stajališta o svemu i svačemu, lajkao postove koji mogu pokazati moj politički stav. Sve to dobrovoljno i pri punoj svijesti, kao odgovorna i moralna osoba”, nabraja potom Cvetojević i navodi kako su se sad birokrati sjetili štititi ga od svega toga. Ističe da to ne želi. Istodobno želi besplatne stvari poput Gmaila i Facebooka, reklame koje prate njegove želje i navike, a ne one koje mu serviraju, ali i “kolačiće”.

“Jedino što me brine je zloporaba u smislu krađe identiteta, kako bi netko ukrao nešto moje, a nikako ne vidim da bi me ovakav GDPR mogao od toga zaštititi”, zaključuje.

GDPR u Hrvatskoj će se primjenjivati od 25. svibnja kada će se moći i vidjeti kako će u praksi funkcionirati.