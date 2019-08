BRANITELJ TUŽI PUPOVCA I TRAŽI 50.000 KN: ‘Zbog njegovih tvrdnji osjećam se loše, ne funkcioniram, razdražljiv sam i ne spavam’

Osobito ga smeta, istaknuo je branitelj, to što tuženi u posljednje vrijeme iznosi neistine navodeći da je Hrvatska faktor nestabilnosti na području jugoistočne Europe, kao i to što suvremenu Hrvatsku uspoređuje NDH režimom

Branitelj i ujedno profesor kineziologije, Stjepan Sertić, danas je na Općinskom sudu u Vinkovcima tužio predsjednika SDSS-a te saborskog zastupnika Milorada Pupovca, javljaju Novosti. Sertić kaže da su Pupovčeve izjave njemu nanijele duševne boli zbog kojih se zadnjih dana nalazi u teškom psihičkom stanju.

Kaže da nije dio niti jedne političke opcije i da mu se stanje pogoršalo nakon što je Pupovac javno istupio u medijima pa smatra da je to govor mržnje i pozivanje na podjele među građanima Republike Hrvatske. Također smatra da je Pupovac iznio neistinu o Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima i da tako čini veliku štetu Hrvatima i Hrvatskoj. Osobito ga smeta, istaknuo je branitelj za Novosti, to što tuženi u posljednje vrijeme iznosi neistine navodeći da je Hrvatska faktor nestabilnosti na području jugoistočne Europe, kao i to što suvremenu Hrvatsku uspoređuje NDH režimom.

Dobio uputnicu za psihijatrijski tretman

“Gospodin Pupovac je kao saborski zastupnik u Saboru Republike Hrvatske prisegnuo da će poštivati njezin Ustav i zakone i pridonositi boljitku svih njezinih građana, bez obzira na vjeroispovijest i nacionalnost i da će Hrvatsku u svijetu predstavljati kao samostalnu i suverenu državu, što on ne čini, već svojim političkim djelovanjem širi mržnju među građanima, vrijeđa Domovinski rat, hrvatske branitelje i sve svoje neistomišljenike. Zbog govora mržnje i iznošenja laži o Domovinskom ratu i neistinitih tvrdnji u kojima Republiku Hrvatsku uspoređuje sa zloglasnom NDH, osjećam se loše, ne mogu normalno funkcionirati, razdražljiv sam, osjećam se poniženo i rastreseno, patim od nesanice. Zbog svega gore navedenoga gospodin Pupovac je povrijedio i moju osobnost, sukladno čl. 1048 Zakona o obveznim odnosima i stoga sam ga odlučio tužiti”, objašnjava Sertić Novostima.

Branitelj tvrdi da je zbog trenutnog zdravstvenog stanja posjetio i liječnika pa dobio uputnicu za prijem na psihijatrijski tretman. Od Pupovca sudskom tužbom traži 50 tisuća kuna. Kaže da je novac u ovoj priči sporedna stvar i da će cjelokupan iznos, ako sud presudi u njegovu korist, novac će donirati Udruzi osoba s invaliditetom “Bubamara”.

“Imam informacije da će još neki branitelji i braniteljske udruge postupiti kao i ja, jer svima je već dosta takvih postupaka od strane određenih osoba. Imam puno prijatelja Srba, prekrasnih ljudi i nemam ništa protiv njih, ali imam protiv govora mržnje i širenja neistina i tome moramo stati na kraj”, poručio je Sertić.

