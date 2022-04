USKOK je pokrenuo istragu o isplatama Ministarstva zdravstva tvrtki Cuspis. Transakcije su teške ukupno 20,28 milijuna kuna, a istražitelji sumnjaju da su pojedini poslovi bili preplaćeni ili je u njima bilo elemenata sukoba interesa. Postupak je pokrenut tek nakon anonimne prijave, a ne nakon nalaza Državne revizije koji je otkrio nepravilnosti u financijama Ministarstva.

Nakon što je tijekom četvrtka ministar Vili Beroš poručio kako je sve čisto i da nikome nije pogodovao, javio se i vlasnik Cuspisa, Vinko Kojundžić. Njemu je Ministarstvo isplatilo 2,75 milijuna kuna za 6750 radnih sati u svega 12 radnih dana, što znači da je svaki od petero Kojundžićevih djelatnika na tom poslu radio 112 sati dnevno. Kojundžić za RTL tvrdi da o tome ništa ne zna.

"Nitko me nije kontaktirao, niti iz jednog tijela državne uprave, DORH-a, USKOK-a, niti iz policije", poručio je vlasnik Cuspisa i pojasnio zavrzlamu oko petero ljudi koji su radili 112 sati dnevno. Kaže da ta matematika ne drži vodu.

Matematika koja ne drži vodu

"U javnom natječaju, koji je dostupan svima, vidi se da je pet ljudi bilo onih, koji se ocjenjuju, a projektni tim daleko je veći. Možete pogledati u svakom natječaju. Plus, mi smo ponudili još više ljudi u svakom od tih natječaja. Tako da matematika koja se dijeli s pet ljudi ne stoji i to nije uopće bilo definirano u tom natječaju", pojasnio je Kojundžić.

Ako je Kojundžićeva matematika točna, zašto je reagirala Državna revizija? On ne zna. "Ne znam, ja nisam gledao te papire koji su oni dobili. Ja znam što smo mi dobili kao ponudu i danas sam pogledao na Oglasnik javne nabave i znam da smo ponudili daleko više ljudi nego pet. Ja se čudim da netko, tko o tome piše, nije pogledao barem natječaj koji je bio javno objavljen i koji je još uvijek dostupan svima, da vide minimum ljudi koji se ponudio po svakom od ta dva natječaja", ustvrdio je Kojundžić.

Kaže da je cijela zavrzlama počela medijskim napisima. Dodaje da je mislio kako je sve razjasnio prije tjedan dana, ali očito nije "i zato sam pred vama ovdje kako bih rekao što piše u natječaju". Ponovio je da priča od pet angažiranih ljudi na natječaju nije točna.

Nije Berošev prijatelj, ni Kujundžićev sin

Otkrio je javnosti i informaciju koja je mnoge zanimala. Naime, još otkako je Cuspis dobio posao izrade i održavanja platforme Cijepise, bilo je rasprava o tome jesu li on i Vili Beroš prijatelji.

"Svaki put kad netko ima problem kad mi odrađujemo dobro posao… Pričali su da sam sin ministra Kujundžića. Nisam u nikakvom rodu s ministrom Kujundžićem. Sadašnjeg ministra Beroša upoznao sam i prvi put u životu vidio kad je on došao u Ministarstvo zdravstva. Mi smo već radili kao podisporučitelj Ericsson Nikole Tesle. Fizički sam ga vidio par puta u životu i to je to. To su sve konstrukcije s ciljem da nas negdje onemoguće. Označio sam ljude koji su ti koji pokreću ovo, tko stoji iza toga i zašto", rezolutan je bio Kojundžić.

Istaknuo je da mu se posao s Ministarstvom zdravstva nije isplatio. Pozvao je na organiziranje okruglog stola na kojem bi se nastavila diskusija o radu Cuspisa i vezama s Ministarstvom zdravstva. "Ja sam i ranije dao izjave, nisu htjeli prenijeti", zaključio je.