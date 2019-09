VILLA DUBROVNIK DEMANTIRA: ‘Zamjenica direktorice tada nije bila u hotelu i zaštitar nije mogao s njom imati interakciju’

Istina je da je hrabri zaštitar u subotu ujutro spasio tri djevojke od utapanja, no nije istina da ga je nakon toga kritizirala zamjenica hotela Villa Dubrovnik. Ona, naime, u to vrijeme uopće nije bila u hotelu. Ipak, Sršen navodi da je dobio kritike za ono što je učinio, ali da ne zna ime te osobe. Zna samo da se predstavila kao zaposlenica hotela: ‘Žao mi je što na plaži nema videonadzora da se bez dvojbi utvrdi identitet osobe koja me kritizirala’

Nakon objave priče o zaštitaru Andreju Sršenu koji je spasio tri djevojke od utapanja u moru kod Ville Dubrovnik, kojeg smo prenijeli od Dubrovačkog vjesnika, iz Ville Dubrovnik poslali su demantij koji prenosimo u cijelosti:

– Autor priloga nije se držao osnovnog novinarskog pravila nepristranosti i provjeravanja informacija iz različitih izvora. Naime, u dijelu članka navode se netočne infomacije da je zamjenica direktorice hotela Villa Dubrovnik prigovorila gospodinu Andreju Sršenu, zaštitaru „Eurolex security“ na spašavanju triju djevojaka iz mora što je netočna i izmišljena informacija, jer gospođa koju se spominje u tom trenutku uopće nije niti bila u hotelu pa zaštitar nije niti mogao s njom imati bilo kakvu interakciju. Villa Dubrovnik se ponosi iznimno dobrom suradnjom sa svojom spomenutom zaštitarskom službom i izražava zadovoljstvo što je hrabrim činom zaštitara spriječena tragedija. Kako je hotelu važna sigurnost svih njegovih gostiju, jednako je usmjeren na pomaganje i zaštitu i svih ostalih turista ili posjetitelja koji se zateknu u opasnosti u njegovoj blizini. Hotel Villa Dubrovnik i njeni djelatnici su ovim člankom prikazani izrazito negativno na potpuno neutemeljenim osnovama. Navođenjem ovakvih zlonamjernih tvrdnji hrvatski se čitatelji dovode u zabludu te se nanosi šteta poslovanju hotela Villa Dubrovnik – navodi Villa Dubrovnik.

Službena izjava: ‘Nisu točni navodi da sam opomenut od strane zamjenice direktorice’

Također, kako javlja Dubrovački vjesnik, demantij su u subotu uputili i iz tvrtke Eurolex Security.

– Želimo ispraviti nepotpune, netočne i neistinite informacije puštene u javnost. Dakle, točno je da se rano jutros spriječila potencijalna tragična situacija na plaži u blizini Vile Dubrovnik zahvaljujući izvanredno brzoj reakciji našeg zaposlenika Andreja Sršena, te su sve tri djevojke bez ozljeda izvučene iz mora. Jako smo zadovoljni dobrom reakcijom našeg zaposlenika zbog kojeg se izbjegla tragedija. Osim toga, točne su i informacije o povijesti našeg zaštitara koje navode njegovo sudjelovanje u Domovinskom ratu, radu za MUP i obuci za ronioca, međutim smatramo kako to nije bilo potrebno posebno istitcati od strane medija, jer vjerujemo kako bi svaki naš zaposlenik, ali i druga osoba u tom trenutku sigurno priskočila u pomoć. Unatoč mnogobrojnim pozivima od svih medija i drugih osoba, naš zaposlenik dao je samo kratku izjavu kako mu je drago da je mogao pomoći i da su djevojke dobro, ali od koje je netko očito želio napraviti senzacionalistički članak, Kako bi zaustavili širenje raznih netočnih,neistinih i nepotpunih informacija, ovim putem dostavljamo Vam službenu izjavu našeg zaposlenika:

“Moja izjava nije onakva kakva se do sada prenijela u medijima. Izjave koje su se pojavile vezano za moje dužnosti, ovlasti i opis posla nisam u niti jednom trenutku spomenuo. Nisu točni navodi da sam opomenut od strane zamjenice direktorice zbog svog čina. Želim nadodati kako zamjenica direktorice u tom trenutku nije ni bila u objektu, što se jasno može utvrditi pomoću videonadzora. To jasno pokazuje kako su objavljene informacije neistinite. Ja sam samo radio svoj posao. Primijetio sam da su djevojke u nevolji, te sam im bez ikakvog razmišljanja spremno pomogao što bi i svatko drugi napravio na mom mjestu. Drago mi je da da ova priča ima sretan kraj. Još jednom želim reći, drago mi je što sam mogao pomoći”, navodi se u demantiju tvrtke Eurolex Security.

Sršen za Dubrovački vjesnik: ‘Predstavila se kao zaposlenica hotela i dala si je za pravo da ‘s visine’ komentira ono što sam učinio’

Nakon svega, Dubrovački vjesnik je ponovno kontaktirao Sršena.

“Točno je da se u subotu, pred zoru, dogodilo ono što sam opisao novinaru Dubrovačkog vjesnika. Točno je i to da me je oko 4,15- 4,20 sati, nakon što sam spasio spomenute mlade Nizozemke, zaposlenica hotela koja se kao takva predstavila, ali se nije istodobno udostojila pozvati interventne službe (policiju i Hitnu pomoć) i sebi je temeljem toga dala za pravo da mi “drži lekciju”, došla na plažu kako bi obavila kontrolu moje zaštitarske službe. Žao mi je što na plaži nema videonadzora da se bez dvojbi utvrdi identitet osobe koja me kritizirala. Je li ona baš zamjenica direktorice, možda sam i pogriješio u onom polumraku jer je osobno ne poznajem, ali znam da ima više pomoćnica i zamjenica direktorice i žao mi je što u ovom trenutku ne znam točno ime te osobe. No, tko god da jest, dao si je za pravo da “s visine” komentira ono što sam učinio”, kazao je Sršen za Dubrovački vjesnik.