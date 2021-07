Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić komentirao je nakanu države da uvjetuje cijepljenje za dobivanje covid-potpora. On ocjenjuje da se jedno s drugim može vezati, ali da to nema smisla.

“Sto deset tisuća ljudi prima potpore, a cijepljeno je 45 posto stanovništva. Ta odluka nije održiva. Poslodavci nisu u stanju to kontrolirati zbog niza drugih zakonskih ograničenja. Sindikati isto misle da to nije ostvarivo i realno, mislim da to treba rješavati na drugi način”, rekao je Ribić na N1.

Smatra da će Vlada sigurno odustati od toga. “Oni zaboravljaju da je 45 posto ljudi već procijepljeno. Jedino pravo rješenje je u rukama Vlade. Vi imate Zakon o zaštiti zdravlja pučanstva, gdje imate najmanje 20 zaraznih bolesti za koje je obavezno cijepiti se”, tvrdi.

Pojasnio je i je li pobornik obveznog cijepljenja. “Mislim da država treba preuzeti odgovornost. Ne bih se protivio uvođenju obaveznog cijepljenja. Ne mogu shvatiti kako netko misli da se ne treba cijepiti, a 8800 ljudi je umrlo, to je gubitak stanovništva kao za vrijeme Domovinskog rata. Ne znam jesmo li mi Hrvati neodgovorna nacija, meni to nije jasno”, zaključio je sindikalist.