Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao trenutnu epidemiološku situaciju. Na početku se osvrnuo na događaje u Osnovnoj školi Krapinske Toplice, ali i događaje u Sinju.

"Želio bih apelirati na zdravi razum. Naime, kao kad se vozimo avionom želimo da upravlja pilot, a kad odemo negdje na ručak željeli bismo da nam kuha kuhar; tako isto odgovore na ovaj globalni izazov moramo prepustiti struci.

Jedino je struka ta koja može definirati naš odgovor na kretanje virusa. Ukoliko je HZJZ donio jasne upute koje se odnose na suzbijanje širenja covid infekcije u školama, moramo ih se pridržavati. To je ujedno i stav europske i svjetske zajednice. Dakle, maske koje su komplementarne drugim mjerama, a to je održavanje distance i higijena, one apsolutno štite od širenja virusa", poručio je ministar Beroš.

'Prilagođavamo se situaciji'

Komentirao je potom rast broja zaraženih učenika, rekavši kako u ovom trenutku ne bi rekao da se radi o putu prema online nastavi.

"Upravo činjenica koja je očekivana - da dolaskom u školske učionice i radna mjesta naraste broj oboljelih dodatno naglašava potrebu mjera. Maske će moguće spriječiti veći porast infekcija u školskim klupama. U ovom trenutku na početku ili već malo dalje, u 4. valu... prerano je razmišljati što i kako će biti. Sami znate da od prvog dana iz dana u dan pratimo epidemiološku situaciju, prilagođavamo se istoj uvodeći nove mjere", kazao je.

Unatoč opasnosti od delta varijante, neke su zemlje odlučile ukinuti sve mjere o živjeti s koronom. Ministar Beroš smatra da "apsolutno" nije moguće razmišljati o ukidanju svih mjera.

"Jasno se zna kada se o tome može razmišljati. Pogledajmo Dansku, Englesku, Portugal. Postigli su procijepljenost veću od 80 posto i žive gotovo normalno. Isto smo mogli postići i mi, međutim nismo. Moramo se zapitati zašto i zašto ne želimo povratak u staro normalno. Cijepljenje je pravi izlaz iz te krize. S tim da bih želio naglasiti - imamo jako dominantnu delta varijantu. Kada je cjepivo dizajnirano, ono nije dizajnirano za tu novu varijantu. Rekao bih da čitava svjetska populacija ima iznimnu sreću što od mutacije štiti, ali ne onako kako smo mislili, ne onako kao što će štititi ono novo cjepivo koje će biti dizajnirano upravo za delta varijantu. Htjedoh reći da imamo sreću kao svjetska populacija jer moglo se dogoditi da cjepivo ne djeluje na nove varijante. Tada bismo bili izloženi novoj pogibelji", rekao je ministar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Dodao je kako cjepivo dokazano štiti od najtežih bolesti i smrti. "Iskoristimo to. Moglo je biti i drugačije", poručio je.

'Covid potvrde nas ujedinjuju'

Od 1. listopada u zdravstveni sustav uvode se covid potvrde. Upitan koliko će trajati prijelazno razdoblje, Beroš je kazao da je to teško reći u ovom trenutku, ali je istaknuo da "nas covid potvrde ne dijele". "One nas ujedinjavaju u zajedničkom cilju osiguravanja sigurnosti u sustavu. Ne vidim alternativu u ovom trenutku. Kao čelnu osobu tog resora, zadatak mi je osigurati optimalne uvjete za liječenje bolesnika", dodao je.

"Razmišljali smo o prijelaznom periodu, koliki će biti to u ovom trenutku ne mogu reći. Ne bih želio da itko to plaća iz svog džepa. Sigurna mogućnost je cijepljenje. Prema tome ne vidim razloga, poglavito oni koji rade u zdravstvenom sustavu koji bolesnicima mogu prenijeti infekciju, da se ne žele cijepiti. Ali imaju alternativu. Nismo uveli obavezu, nismo željeli izazvati revolt. Svima smo željeli omogućiti različite opcije da dođu na posao zadovoljavajući osnovne uvjete", poručio je.

Beroš je dodao kako u ovom trenutku neće biti obveznog cijepljenja u zdravstvu, ali je istaknuo kako ne zna što nosi budućnost. "U svakom slučaju, naš stav od početka, već godinu i nešto je ne uvoditi striktne obaveze nego djelovati edukativno i mogućnosti kao što covid potvrdom pokušavamo napraviti", rekao je.

Situacija u bolnicama

Komentirao je potom situaciju u bolnicama. "Infektivna klinika gotovo je puna. To je bio razlog što se sastala ekspertna skupina stožera i Ministarstva zdravstva i razradili smo, nešto modificirali plan za zagrebačku regiju dok je plan za ostale regije ostao isti. Spremni smo za povećanje brojeva, no iskreno se nadam da do većeg povećanja neće doći jer ipak moramo uzeti u obzir da smo postigli procijepljenost od 52,4 posto što bi moglo utjecati i na intenzitet i duljinu ovog 4. vala. Nadajmo se da će tako i biti", kazao je.

"Škole i bolnice ne smiju biti mjesta širenja infekcije, moraju biti sigurna mjesta. Kada steknemo određeno iskustvo, a imat ćemo i rezultate, moći ćemo razmišljati o širenju upotrebe potvrda. Sve ovisi o epidemiološkoj situaciji", rekao je Beroš odgovarajući na pitanje u mogućnosti uvođenja covid potvrda i u sustav socijalne skrbi i škole.

'Taman smo strogi'

Ministar zdravstva smatra da Hrvatska, u usporedbi s nekim drugim zemljama, nema preblage mjere. "Taman smo strogi onoliko koliko treba biti. Vidjeli smo da naše mjere daju rezultate, osigurali smo turističku sezonu, ali isto tako želimo osigurati i mirnu jesen. Vrlo smo jasni u tom kontekstu. Slike iz Slovenije i Italije me rastužuju, potpuno je jasno da ova pandemija traje već godinu i pol i utječe na psihu i mnoge sociološke elemente, no cilj nekada ipak ne opravdava sredstvo, a pogotovo kada je to sredstvo nasilje. Stoga, kada osobna prava ugrožavaju prava drugih, poglavito na zdravlje i život, onda je ta borba za osobna prava po meni besmislena", zaključio je.

U subotu se održava novi Festival slobode u Zagrebu, a evo što je ministar Beroš odgovorio na pitanje je li pokušao razumjeti motive antivaksera:

"Imam svoju djecu, razmišljao sam o učincima cjepivima, međutim pitao sam struku. Dali su mi jasnu garanciju da je cjepivo djelotvorno. Stoga razumijem druge, ali oni moraju razumjeti sve nas skupa. Mi necijepljenjem, ako ništa drugo omogućavamo taj rezervoar gdje virus može cirkulirati i ponovno mutirati. Kada je tome kraj? Europske velike nacije postižu taj nivo procjepljivanja.

Ništa se loše ne događa osim što se vraćaju na normalan život. Razumijem i druge, međutim, na takvoj sam poziciji da mi je briga za zdravlje hrvatskih građana najvažniji zadatak. Ne očekujem prosvjede kao u Sloveniji, međutim, očekujem nekakve prosvjede. Ali moramo staviti sve u određeni kontekst", poručio je ministar Beroš.