Četvrti val epidemije koronavirusa u Hrvatskoj ne jenjava. Zdravstveni je sustav pod pritiskom do te mjere da je u pojedinim bolnicama na sjeveru zemlje u ispomoć moralo doći medicinsko osoblje iz drugih dijelova Hrvatske.

S druge strane, od ovog tjedna su uvedene obvezne covid-potvrde za ulazak u javne, lokalne i državne institucije, koje su podigle dosta prašine. Uz prosvjede diljem Hrvatske koji su okupljali nekoliko stotina ljudi, u subotu je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu održan masovni prosvjed nekoliko desetaka tisuća ljudi. Na sve to se u velikom intervjuu za Novi list osvrnuo ministar zdravstva, Vili Beroš.

Iako tvrdi daje teško predvidjeti jesmo li na vrhuncu četvrtog vala zaraze, Beroš ističe da su covid-potvrde korisne. Naume, u proteklih se tjedan dana prvom dozom cijepilo više od 120.000 građana.

"U samo dan i pol šire primjene covid-potvrda, od 54.000 testiranih osoba, njih 1265 se pokazalo pozitivnima. Ako uzmemo u obzir epidemiološku računicu da jedan pacijent može zaraziti dvoje ljudi, mi smo u tom kratkom periodu spriječili zarazu više od dvije i pol tisuće ljudi, a gdje su tek indirektni kontakti. Time neosporno pokazujemo da COVID-potvrdama ostvarujemo epidemiološki prihvatljiv okvir u kojem su necijepljeni testiranjem na vrijeme izolirani, a cijepljeni zaštićeniji od zaraze te dokazano višestruko slabiji prenositelji virusa", poručio je Beroš.

Otpor u institucijama

Ipak, pitanje je koliko će obveza covid-potvrda biti primjenjiva u prostorima gdje se građani često okupljaju, poput kafića ili trgovačkih centara. Naime, postoji otpor u zatvorskom i obrazovnom sustavu, ali i u Uredu predsjednika.

"Volio bih naglasiti da je više od dva milijuna građana Hrvatske dosad primilo cjepivo, da najveći dio građana ove zemlje poštuje epidemiološka pravila u svakodnevnom životu. Unatoč tome, prostor otvaramo onima koji se ne žele cijepiti, ne žele se testirati, ne žele maske, ne žele poštivati zakone.

Kada smo uveli COVID-potvrde u zdravstveni sustav, kao i sustav socijalne skrbi, tada se, na primjer, od 73.000 zaposlenika samo njih dvadesetak odbilo testirati. Ali, oni su bili u središtu medijske pozornosti, a ne svi oni na čijim se plećima već više od godinu i pol dana iznosi teret epidemije.

Demokracija štiti pravo svakoga na slobodu izražavanja i djelovanja, ali sloboda nije prenositi zarazu drugima. Demokracija jednako tako traži i odgovornost svakog pojedinca da svojim postupcima ne ugrožava tuđa prava, zdravlje i život", istaknuo je ministar.

Sankcije zbog jednog papira

Raspravlja se i o sankcijama za državne dužnosnike, ali i djelatnike javnih institucija koji ne poštuju odredbu o obveznim covid-potvrdama. Dok se potonjima prijeti otkazima, oni na najvišim dužnosnicima će morati čuvati džepove.

"Za osobe na čelnim pozicijama i u državi i na nižim razinama u kontekstu globalne pandemije postoji i politička, moralna te etička odgovornost prema građanima s kojom se trebaju u budućnosti suočiti.

COVID-potvrde su epidemiološke mjere koje su prihvaćene u cijelom EU-u. One su epidemiološki utemeljene te se stalno prilagođavaju aktualnim spoznajama o učinkovitosti cjepiva, značaju testiranja i ostalim čimbenicima važnima za kontrolu širenja epidemije. Ako Predsjednik države misli da su COVID-potvrde sporne i da ih on i njegovi suradnici na Pantovčaku neće poštivati – na to pitanje on mora kao odgovoran političar građanima dati odgovor. Epidemiološke mjere ove zemlje jednako moraju vrijediti i za mene i za vas, i za predsjednika države i svakog građanina", upozorio je Beroš.

Nema segregacije

Ministar je poručio da protivnici cijepljenja i epidemioloških mjera čine ono za što optužuju stožer, a to je unošenje razdora u društvo i ugrožavanje zdravlja drugih. Stoga se osvrnuo i na priče o segregaciji necijepljenih te istaknuo da je lockdown za necijepljene provediv samo u zemljama s većim udjelom cijepljenih nego u Hrvatskoj.

"Politika ograničenja kretanja za necijepljene je ujedno politika omogućavanja kretanja za starije i bolesne koji su cijepljeni. Isto tako, navedene zemlje ne samo da cijepljene osobe ne testiraju, već za necijepljene smatraju da niti negativan test ne pruža dovoljnu sigurnost. To je utemeljeno na brojnim zdravstvenim radovima koji ukazuju postojanje lažno negativnih rezultata testa u necijepljenoj populaciji", poručio je Beroš.

Potom je odgovorio na ključno pitanje: "Šire li cijepljeni virus jednako kao i necijepljeni?" Pojedina znanstvena istraživanja sugeriraju različite odgovore, ali Beroš smatra da su cijepljeni sigurniji po društvo.

"Znanstveni dokazi jasno potvrđuju da cijepljene osobe imaju znatno manju koncentraciju virusa u sluznici nosa te time znatno rjeđe mogu širiti zarazu nego necijepljeni, razviti teže oblike bolesti ili preminuti. I sve to uz jedan uvjet, i cijepljeni i necijepljeni jednako se moraju pridržavati epidemioloških mjera – nositi masku, prati ruke i držati fizički razmak", zaključio je ministar zdravstva.