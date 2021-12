Ministar zdravstva Vili Beroš upozorio je u srijedu kako ponovno bilježimo veći broj novozaraženih osoba nego prije. Pozvao je na oprez, jer brojke sugeriraju neke trendove koji, zasad, nisu zabrinjavajući.

"Ono što je dobro je činjenica da od 564 uzorka koji su 14. prosinca uzeti i poslani u ECDC, nema omikron-varijante. Svi su delta-varijante. Do kraja dana čekamo još 94 uzorka pa ćemo vidjeti što je među njima. Do sada smo sekvencioniranjem potvrdili osam pozitivnih uzoraka na omikron u RH i pet još dodatno visoko suspektnih, očekujem da će biti pozitivnih. I dalje nema značajnijeg rasta omikron-varijante u RH, međutim vjerojatno nas on neće zaobići i možemo u sljedećim tjednima očekivati porast broja zaraženih i širenje omikron-varijante", rekao je Beroš za HRT.

'To je sloboda širenja virusa'

Pozvao je građane na pridržavanje mjera i primanje booster doze, jer je dokazano da ona štiti od zaraze omikronom. Upozorio je i da moramo biti svjesni opasnosti i potencijalnog novog opterećenja zdravstvenog sustava. No, toga nisu svjesni pojedini lokalni čelnici, koji, kako kaže Beroš, pozivaju na slobodu.

"Koliko je meni poznato, RH je već dugo slobodna i nema okupiranih područja. Ta sloboda na koju se netko poziva je moguća sloboda širenja virusa. To bi bilo jako nezgodno u kontekstu novih varijanti virusa. Demokracija i sloboda pretpostavljaju određenu odgovornost, odgovornost za zdravlje i živote naših sugrađana. Pozivanje na masovna okupljanja u vrijeme globalne pandemije, kada se mnoge zemlje zatvaraju, je krajnje neodgovorno i ne pokazuje brigu za zdravlje i živote naših sugrađana.

Kao resorni ministar moram osuditi takve izjave. Pozivanje na okupljanje nije prihvatljivo. Poznat je epidemiološki okvir u kojem će biti moguće razveseliti se, ali sve izvan toga je krajnje opasno. Ne želim nekome docirati i prisjećati se zbivanja u istom gradu gdje smo bilježili i više stotina u postotnom porastu broja zaraženih nakon određenih zbivanja. Mislim da bi to trebala biti pouka. Kao čovjek, ministar, liječnik, moram ustati u obranu zdravlja građana. Molim vas, slušajte stručnjake, izbjegavajte masovna okupljanja, cijepite se i tako spriječite gubitak novih života", poručio je Beroš.

Osvrnuo se i na novogodišnje proslave te još jednom apelirao na poštivanje mjera. "Za svaku proslavu može se i mora se dobiti epidemiološki okvir, mora se zatražiti suglasnost lokalnog stožera, ako se dodatno osiguramo upotrebom covid potvrda, na neki način sigurnost smo podigli na maksimalan mogući okvir. Želim zamoliti sve da se odgovorno ponašaju", rekao je.

'Neki znanstvenici su krajnje pesimistični'

Oni koji ne vjeruju u postojanje covida-19 su u krivu, poručio je ministar. "Bolno svjedočimo svakodnevnim hospitalizacijama hrvatskih građana, scenama u jedinicama intenzivnog liječenja, ako netko ne vjeruje, neka dođe u bolnicu. Pet bolesnika je u Sisku vitalno ugroženo. Molim vas, ne ignorirajte opasnost jer ona nas može koštati ljudskih života", dodao je.

Komentirao je i sastanak u Vladi oko funkcioniranja zdravstvenog sustava u okolnostima covida. "Razgovarali smo o novim prijetnjama. Prije toga smo imali sastanak Znanstvenog savjeta. Neki znanstvenici su krajnje pesimistični glede mogućeg scenarija. Naš zadatak je biti spremni i na te manje dobre scenarije. Pozivam građane da budu dodatno oprezni. Vidite kojom se brzinom omikron širi u zapadnoj Europi. Mi smo imali sreću pa nas je u prvom valu on mimoišao, imamo još tjedan, dva prilagoditi se, ali očekujemo povećan broj zaraženih i hospitaliziranih.

Za sada se pretpostavlja da se taj virus brže širi, a to će značiti da će doći do većeg broja novozaraženih, a bez obzira na manju virulentnost, može biti više hospitaliziranih. Od prvog dana, opreza nikad dosta. Zato i sada postupamo s velikom dozom opreza. Posebno smo apostrofirali s obzirom na moguću opterećenost zdravstvenih djelatnika omikron-varijantom da se naglasi važnost cijepljenja trećom dozom, da ako dođe još jedan značajniji val, da nam se ne desi da smo insuficijentni sa zdravstvenim djelatnicima", rekao je ministar.