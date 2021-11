Aktualni epidemiološki trenutak nije dobar, iako je u utorak zabilježeno otprilike 10,5 posto manje novozaraženih nego prije tjedan dana, ustvrdio je ministar zdravstva, Vili Beroš gostujući u Dnevniku HRT-a.

"Je li to vrhunac? Teško je reći, naravno da bih htio da jest. Međutim, još je puno elemenata koje treba sagledavati i procijeniti nalazimo li se doista na platou četvrtog vala i hoće li brojke početi padati. Ukoliko i bude tako, moramo znati da broj hospitaliziranih uvijek prati s određenom vremenskom odgodom broj zaraženih", poručio je Beroš.

Očekuje veliki pritisak na zdravstveni sustav u sljedeća dva do tri tjedna, čak i ako epidemiološke brojke počnu padati. A to bi se, po njegovu mišljenju, moglo dogoditi kad dosegnemo potrebnu razinu procijeljenosti i kad se svi budu pridržavali epidemioloških mjera, uključujući i covid-potvrde.

Smatra da je alarmantan podatak da je među 54.000 testiranih u posljednjih dan i pol, otkriveno više od 1200 zaraženih osoba. "To su sugrađani koji nemaju nikakve tegobe. Oni su mogli prenositi bolest u radnom okruženju, svojoj obitelji i u drugim okolnostima. Upravo ova činjenica naglašava važnost covid-potvrda kao učinkovitog alata u sprječavanju širenja bolesti", poručio je.

Ne razumije prosvjede

Proteklih se dana upravo zbog uvođenja obveznih covid-potvrda u javnim, lokalnim i državnim institucijama održavaju prosvjedi diljem zemlje, a najbrojniji su oni na Markovu trgu, gdje su prosvjednici danas zviždali Berošu i premijeru Andreju Plenkoviću te im skandirali: "Beroša na robiju!", "Plenkoviću, odlazi!". Beroš je rekao kako to ne može shvatiti.

"To je negiranje svega što je znanost iznjedrila u 21. stoljeću. Pitam te ljude hoće li odbaciti svoje mobilne telefone, automobile, televizore i vratiti se u kočije? Doista ne mogu to shvatiti. Međutim, mislim da šaljemo krivu poruku, okrenimo paradigmu - govorimo o onima koji su cijepljeni, koji svakodnevno nose maske, koji se svakodnevno testiraju. O njima moramo govoriti, oni doprinose zdravlju nacije. Na nama je da upozorimo i ove druge da to rade", rekao je Beroš.

'Lauc je potegnuo neznanstvene teme'

Dodao je kako je to i poruka Gordanu Laucu, koji će zbog svojih stavova oko pandemije uskoro biti izbačen iz Znanstvenog savjeta Vlade. To je Beroš potvrdio tijekom utorka, ali se čekala i zadnja riječ premijera Plenkovića.

"Neki su me optuživali da ga branim. Apsolutno je u redu imati drugačije mišljenje sa znanstvenog aspekta. Međutim, kad se sa znanstvenog prebacimo na politički teren, kad pozivamo na prosvjede, onda gubimo kredibilnost kao znanstvenik. Mislim da je on prešao Rubikon, da je potegnuo teme koje nisu znanstvene i stručne, a osim toga možemo govoriti i o njegovim poučcima da na vrhuncu četvrtog vala ukidamo epidemiološke mjere, kada relativizira i trivijalizira cijepljenje i ostale metode. Mislim da u ovom trenutku daljnja komunikacija postaje otežana. Hoće li u budućnosti biti moguća? Vjerojatno hoće", poručio mu je Beroš.

Politička, moralna i etička odgovornost

Hrvatska biskupska konferencija ovih je dana objavila i pismo u kojem propituje je li cijepljenje etično te se protivi prisili, ali i testiranjima. "S obzirom na utjecaj koji biskupi i svećenici imaju prema građanstvu, žao mi je da su propustili priliku naglasiti važnost cijepljenja kao važnog elementa u borbi protiv virusa. Osim toga dolaze blagdani, vjerujem da će imati prilike pozvati vjernike na pridržavanje mjera, na čuvanje svog zdravlja i zdravlja nacije. Vjerujem da će u budućem periodu pokazati zrelost i svjesnost u rješavanju problema", poručio im je ministar.

Srijedu će iskoristiti kako bi razgovarao s predstavnicima gradova i općina koji su odbili uvesti obvezne covid-potvrde. Najavio je i sankcije, iako nije precizirao kakve.

"Postoji zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji determinira nekakvu penalizaciju takvog postupanja. Sve mjere su usmjerene čuvanju života i zdravlja ljudi. Tu nema nikakve krinke, zavjere. Većina građana to prepoznaje i ja im se za to zahvaljujem. Za pojedince koji to ne prepoznaju sigurno će biti lijeka. Oni imaju svoju političku, moralnu i etičku odgovornost i morat će se suočiti s građanima kojima govore takve stvari koje ne stoje", zaključio je Beroš.