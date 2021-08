Ni hitna pomoć nije mogla pomoći jednom muškarcu s Malog Lošinja. Njemu je trebao još brži prijevoz helikopterom s otoka do KBC-a Rijeka. No, hitna pomoć nema helikoptere. Ima ih vojska, koja uskoči u pomoć kad može. No, u zao čas nisu mogli, jer je jedan helikopter bio na popravku, a drugi na remontu. Pacijent je podlegao teškim ozljedama i prije nego li je stigao u bolnicu.

Svi trebaju helikoptere

U hitnim slučajevima helikopteri su jedina veza između kopna i otoka. U špici turističke sezone imaju mnogo više posla duž cijele naše obale. "Otočanima je potrebna pomoć iz zraka - i zimi i ljeti, ljeti naročito, jer su velike gužve, tako da nam spašava živote", komentirala je Svjetlana Pecotić s Korčule.

I spasilačke službe su ovisne o vojnim helikopterima. Spasilačke akcije HGSS-a često ovise o njihovoj suradnji. "Radi se o vrhunskim profesionalcima i dosad smo izveli velik broj zajedničkih spašavanja i kompleksnih i jednostavnih", rekao je za Dnevnik.hr Josip Granić, pročelnik HGSS-a.

Predugo čekanje

Iako su piloti spremni čim čuju poziv u pomoć te dežuraju i danju i noću, svaka intervencija se pamti, bila ona uspješna ili ne. Ali, to nije dovoljno.

"Siguran sam i već sam razgovarao s premijerom da ova Vlada prepoznaje tu problematiku i da ćemo probati napraviti sve da uspostavimo hitnu helikoptersku službu. Nije to samo zbog turista, to je prvenstveno zbog naših građana", rekao je još u siječnju prošle godine ministar zdravstva, Vili Beroš.

Velik novac je u igri

No, specijalne helikoptere, u kojima bi letjelo liječničko osoblje još nismo dobili. U Ministarstvu zdravstva tvrde da se radi na natječajnoj dokumentaciji, jer se sve želi financirati europskim novcem. Ranija je procjena bila da za to treba izdvojiti oko 135 milijuna kuna.

"Zalažemo se odavno da to preuzme netko tko ima državne ovlasti kao što je Crveni križ ili HAK, po uzoru na Njemačku ili Austriju. Ovo što mi radimo je surogat koji ne zadovoljava nikoga", izjavio je Mladen Tureček iz udruge Helikopterima liječnici pomažu.

Od posljednjeg pilot projekta s Talijanima država je odustala, a za četiri mjeseca su inkasirali više od 10 milijuna kuna. I tada je vojska uskakala sa svojim helikopterima, jer nije imao tko drugi. A kad vojska ne može...