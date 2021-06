Ministar zdravstva Vili Beroš odlučio je dolazak ljeta obilježiti opsežnim pismom koje je napisao građanima, zamolivši da ih se što više cijepi kako bi turistička sezona bila što uspješnija, ali i kako bismo izbjegli četvrti val koronavirusa na jesen.

Pismo ministra Beroša prenosimo u cijelosti.

Cijepiti se ili ne cijepiti? (Dileme ne bi smjelo biti!)

Stiglo je ljeto. I kalendarski i klimatski. Vruće je, a kažu da će biti još toplije. Znojimo se, netko na radnom mjestu, oni sretniji na obali mora ili jezera. Gledam vijesti, javljaju da nam u zemlju dolazi sve više turista, a sve manje je građana koji se cijepe protiv COVID-19. Sami smo sebi zadali cilj da do kraja lipnja cijepimo polovicu odraslih stanovnika barem s jednom dozom cjepiva. Suočavamo se s izazovima, kao naša nogometna reprezentacija u prve dvije utakmice Europskog prvenstva. Nogometaši imaju treću utakmicu za popravak.

Hoćemo li i mi u nastavku odmjeravanja snaga s virusom imati priliku poboljšati rezultate?

Dobri su rezultati u turizmu za sada. Bolji na sjeveru Jadrana nego na jugu. Isto kao i razina cijepljenosti građana. Turizam nam je važna djelatnost za ukupno gospodarstvo, za turističke tvrtke i za mnoge građane. Gosti idu tamo gdje su sigurni i zaštićeni. Hrvatska jest sigurna zemlja, a bila bi još sigurnija, za zdravlje, da se cijepi više građana. I recepcionera i konobara i sobarica i privatnih iznajmljivača … Cijepljenje se za sada pokazuje kao najsigurnija zaštita od zaraze i učinkovita prevencija od njezinog daljnjeg širenja.

Budemo li imali dobru turističku sezonu, imat ćemo i bolju jesen.

Školarci su, zajedno sa svojim učiteljima i profesorima, prije tjedan dana napustili školske klupe. Odoše na zasluženi odmor. Ali, ni do iduće jeseni nije tako daleko kad će opet trebati krenuti u školu. Hoće li se njihov nastavnik cijepiti i tako, sa zaštitom za sebe i svoje učenike stati pred razred bez bojazni od virusa, treba odlučiti sada. Ne kada počne škola, jer i cjepivu treba vremena za učiniti ono čemu je namijenjeno.

Ljubomorno gledamo navijače na tribinama stadiona u drugim zemljama. Kad ćemo i mi moći bodriti svoje klubove? Odgovor se zna: kada nas većina bude cijepljena. A uskoro će i utakmice, nogometne, rukometne, košarkaške… Sada je vrijeme da cijepljenjem osiguramo svoju ulaznicu za stadion ili dvoranu.

Krajem lipnja sagledat ćemo prolazno vrijeme za naš program cijepljenja. Ali samo rezultate prolaznog vremena, jer mi nastavljamo cijepljenje i dalje.

Nemamo pravo očekivati da nam u goste dolaze turisti iz zemalja u kojima je razina cijepljenosti građana veća od naše. Ne možemo očekivati da će nam djeca s jeseni ići mirno u školu ako se nastavnici i učitelji ne cijepe, kao i učenici starijeg uzrasta. Teško ćemo izbjegavati nove zaraze ako vozač gradskog autobusa ostane necijepljen, ako blagajnica u supermarketu ne primi cjepivo, ako službenici na šalterima odbiju cijepljenje, pa tako ugroze i sebe i druge…

Pravo je svakog građanina da odluči što je za njega dobro.

'Moramo se mijenjati'

Pravo je i svake odgovorne države i zajednice da ocijeni što je za dobro i interes većine građana. Za zdravlje, fizičko i mentalno, za gospodarstvo, za ukupni život. Svjetska pandemija COVID-19 okrenula je naglavačke donedavno poznati nam način života. Ograničila nam je putovanja, bliža i dalja, udaljila nas je jedne od drugih, promijenila način rada, ponašanja, odredila drugačije međusobne odnose i odgovornosti. Ono što je vrijedilo jučer, danas moramo preispitati. Onako kako smo živjeli donedavno, u mnogim situacijama više nije moguće. Promijenilo se puno toga.

Moramo se mijenjati i mi sami.

Zato, neka nitko ne govori da ga se korona ne tiče. Neka nitko ne kaže da to nije njegova briga ili odgovornost. Možda vas nije direktno briga za turističku sezonu, ali ćemo rezultate svi osjetiti. I dobre i one loše. Možda su vaša djeca završila školu, ali druga nisu. Možda se vi na posao vozite sami u svojem automobilu, ali tisuće vaših sugrađana se ujutro i popodne gužvaju u tramvajima, autobusima i vlakovima.

'Neka vas ne prevari blago zatišje'

Zdravlje svih njih nije samo njihova briga. To je odgovornost svih nas.

Dragi prijatelji, sugrađani, susjedi, znani i neznani, neka vas ne prevari ovo blago zatišje epidemije. Novi sojevi virusa vrebaju iza ugla, čim uzmognu, napast će nas ponovno! A time mogu pokrenuti i 4. val koji će jednako preplaviti i vas i mene.

Ja sam prebolio koronu. I cijepio sam se. Želim da se cijepe i moje kolegice i kolege liječnici, i medicinske sestre i tehničari, svi djelatnici u zdravstvu. Da štite sebe i vas - pacijente. Ali i da svojim primjerom pokažu da je znanstveno i iskustveno dokazano da je cjepivo najučinkovitija zaštita. I osobna i kolektivna.

Država je osigurala dovoljne količine cjepiva za sve građane. To nam je i dužnost. Ono je i besplatno. Omogućili smo svima koji se žele cijepiti da to učine. Sada šaljemo timove cjepitelja u svako mjesto i svaki kraj naše zemlje, do svakog građanina koji se želi cijepiti. To nam je zadaća i nju ispunjavamo.

'Cijepite se!'

Ali, dragi moji, bez svakog od vas građana nema zajedničkog uspjeha. Ako volite sebe i svoje zdravlje, cijepite se. Ako volite i vaše bližnje, cijepite se. Ako želite da svi kao društvo i zajednica budemo sutra sigurniji nego danas, cijepite se!

Ako ne dijelite moje mišljenje i ne želite se cijepiti, imate pravo na to. No, pritom imajte na umu da time ne ugrožavate samo svoje zdravlje već i zdravlje svojih sugrađana. Zatvarate vrata povratku našim normalnim životima, a otvarate ih novim sojevima virusa, novim hospitalizacijama i gubicima života. Želite li uistinu takav scenarij? Vjerujem da to nitko ne priželjkuje. Razmislite još jednom, donesite odluku na dobrobit vašeg i tuđeg zdravlja i cijepite se'', poručio je Beroš.