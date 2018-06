VILE, JAHTE, LUKSUZNI AUTI…: Mamiću će biti oduzeta imovina vrijedna 52 milijuna kuna, ali to mu neće biti velik problem

U slučaju da presuda postane pravomoćna, Mamiću će biti oduzeta imovina vrijedna 52 milijuna kuna

Iako prvostupanjska presuda za Zdravka Mamića još nije pravomoćna, valja podsjetiti da će u slučaju da ona postane pravomoćna, bogatstvo jedne od najimućnijih obitelji u državi biti značajno smanjeno jer će iznos za koji ga se tereti, 52 milijuna kuna, biti oduzet od blokirane imovine.

Još u trenutku dizanja optužnice, da bi se eventualna buduća naplata države osigurala, Zdravku Mamiću je blokiran račun u Addico banci na kojem je bilo 105.197 kuna. Isto tako blokirani su računi i njegovih kćeri Ive i Lucije Mamić, na kojima je ukupno oko 111.000 eura, te računi njegove supruge Marine na kojima je bilo oko 21.000 eura te 17.000 kuna. Osim navedenih novčanih iznosa, Zdravko Mamić ostao je i bez sedam milijuna kuna jamčevine, uplaćene kao polog za obranu sa slobode, nakon što je uhićen u srpnju 2015.

No, novčani iznosi su samo mali dio u ukupno blokiranoj imovini. Osim navedenih novčanih iznosa, Zdravku i Marini Mamić blokirane su i nekretnine vrijedne ukupno 43,8 milijuna kuna. Konkretnije, riječ je o vili od 1489 četvornih metara u elitnom zagrebačkom kvartu, Tuškancu, stanu od 12 četvornih metara u Plitvičkoj ulici, te garsonijeri od 38,28 četvornih metara na Malešnici, lokalu od 84 četvornih metara i zemljištu od 742 četvorna metra u Fijanovoj te dva vinograda na području Zadra ukupne površine od oko 2100 četvornih metara.

Impresivna imovina ‘domaćice’ Mamić

Sva navedena imovina vlasništvo je Zdravka Mamića. Imovina je blokirana i njegovoj supruzi Marini i to dva stana, jedan od oko 150 četvornih metara te drugi od oko 40 četvornih metara, s pripadajućim garažama u poznatom elitnom kompleksu Cvjetni trg u središtu Zagreba.

Zanimljivo je spomenuti da gospođa Marina Mamić nije zaposlena, da je formalno domaćica, te je zapravo impresivno da je posjeduje dva golema stana u stambenom kompleksu u kojem su se cijene kretale oko 3 tisuće eura po četvornom metru. Naravno, blokadom nisu zahvaćene sve nekretnine obitelji Mamić. Mnoge su upisane na djecu ili jednostavno nisu zahvaćene blokadom.

Hacijenda u Gorskom Kotaru

Primjerice, poznata vila na otoku Pagu koja se često pojavljivala u društvenim kronikama selebriti revija, u kojoj ljetuju svi pripadnici velike obitelji Mamić, upisana je na brata Zorana. U ležernijim intervjuima Zdravko Mamić je spominjao i “hacijendu” u Gorskom Kotaru.

Zdravko Mamić je otkrio medijima da je hacijendu, objekt od 140 četvornim metara, projektirala njegova šurjakinja, ali zapravo je posebna vrijednost tog kompleksa za odmor bila u činjenici da obuhvaća čak 30 tisuća četvornih metara šume i livada. U medijima je ostala zabilježena najava Zdravka Mamića da kompleks misli proširiti, a bio je inspiriran još jednim kontroverznim poduzetnikom – danas osumnjičenikom, također s blokiranom imovinom, Nadanom Vidoševićem.

“Gorski kotar za mene je pravi raj, supruga mi je iz Mrkoplja i te su dvije stvari presudile kod odluke da napravim kuću za odmor. Planiram kupiti još 100.000 kvadrata zemlje. Vidio sam što je napravio Nadan Vidošević, mogu mu samo čestitati na ukusu, a ja ću tek odlučiti što još na tom terenu napraviti”, izjavio je Zdravko Mamić nimalo samozatajno 2007. godine.

Mamić je i veliki ljubitelj jahti

S obzirom da presudom nije obuhvaćena imovina sina Marija, nije zgorega podsjetiti da Mario Mamić posjeduje impresivno bogatstvo.

Vrlo blizu roditeljske vile na Tuškacu, sin Mario posjeduje luksuzan dvoetažni petorosobni stan: četiri sobe, hodnik i tri garderobe, tri toaleta, dvije kupaonice, dva tuša i dnevni boravak, izba, dvije kuhinje i polunatkrivena terasa ukupne površine 213 četvornih metara.

Na Marija Mamića registrirana je i jahta obitelji Mamić, 20 metarska jahta Feretti 590 Maluciva. Iako je na mnogim fotografijama zabilježeno da je na jahti upravo Zdravko Mamić znao ugostiti razne uglednike, primjerice Davora Šukera nakon utakmice Hrvatska-Italija na Poljudu, koja će ostati zabilježena zbog kukastog križa na terenu.

Zdravko Mamić je, naime, poznati ljubitelj jahti, a mediji su zabilježili da ih je promijenio nekoliko: od See Ray 330, Azimut 4, Ferretti 44, do Ferrettija 590, a možda je već kupljeno i nešto novo ali nije još zabilježeno.

Luksuzni automobili

Zdravko Mamić vozi isključivo najluksuznije automobile: 2010. zabilježeno je da je kupio skupocijeni Bentley Continental GTC, kasnije BMW x5, te mnoge druge najbolje automobile marke Mercedes, BMW, Audi itd, a snaha, sada već bivša, Monika Mamić, fotografirana je u Porsche Macanu.

Mlađi brat Zdravka Mamića, Zoran Mamić, posjedovao je kuću od 700 četvornih metara u zagrebačkom podsljemenskom kvartu, Markuševac, vrijednu oko 10,2 milijuna kuna, gdje je živio s bivšom suprugom, Vanjom. Nakon što se razveo, preselio se u stan od 200 četvornim metara u Gračanima.

Zoran i Zdravko Mamić su vlasnici i impresivnog broja stanova u Berlinu, ukupno ih je 14 – no to su stanovi za iznajmljivanje. Osim vile na otoku Pagu, on posjeduje i 3 i pol tisuće četvornim metara zemljišta u Novalji. n Ukratko, ako i dođe do oduzimanja imovine Zdravku Mamiću i smanjenja jednog dijela bogatstva, može se zaključiti da će obitelj Mamić i dalje ostati imućna. Samo će se odlomiti jedan mali dio bogatstva.