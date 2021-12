Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je na Facebooku novi mjesečni izvještaj o tome koje je sve promjene uveo otkako je na čelu grada.

"Pošto sam dobio nekoliko prigovora da to radim u svoje uredovno vrijeme, sada je skoro pola 11, a snimamo mjesečni izvještaj. Htio bih vas izvijestiti o tome što se radilo u 11. mjesecu i što će se raditi u narednom razdoblju“, počinje.

Istaknuo je da je grad sudjelovao u akcijama poput „posadi stablo, ne budi panj“, koliko se gradi u Oroslavlju, A Osvrnuo se na stipendije. „Bilo je mnogo prigovora da se broj stipendija smanjio, ali primjerice, grad Krapina je raspisao 25 stipendija, Zlatar 23, Donja Stubica 45, a mi smo raspisali 40, je manje ali to je ono što naš proračun može podnijeti“, ističe.

'Sami vidite štedimo li ili ne'

„Gradski proračun je stavljen na javno savjetovanje 15.11., koje će trajati do 15.12. Ako imate kakvih savjeta, slobodno se izjasnite. Kroz neki dan van ide i komunalni plan i to nije Sveto pismo. Neke stvari smo možda zaboravili, i mi griješimo. Glavne prioritete smo recimo odredili" rekao pozivajući građane da daju prijedloge. Osvrnuo se i na troškove pritera "Na printanje smo od 9. do 11. mjeseca izdvojili 2000 kuna, a u prvih osam mjeseci 40.000 kuna. Matematiku napravite sami i vidite štedimo li ili ne", rekao je između ostalog Šimunić.

Pozvao je građane da sudjeluju u raspravama oko prostornog plana, a onda se osvrnuo i na druge lokalne probleme.