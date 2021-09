Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić jučer je na svojem Facebook profilu objavio video u kojem, sjedeći usred jedne zapuštene parcele, iznosi podatke o projektu reciklažnog dvorišta.

Kazao je kako je gradska uprava Oroslavja 18. svibnja 2018. godine (dok je ondje na vlasti bio HDZ) potpisala kupoprodajni ugovor za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta da bi pet dana kasnije zatražili od sudskog vještaka procjenu vrijednosti dvije čestica na kojima je trebalo niknuti reciklažno dvorište.

Zemljište je, kaže Šimunić, najprije procijenjeno na 10 kuna za četvorni metar, što je vrijednost poljoprivredne čestice, a tri dana kasnije drugi je sudski vještak procijenio zemljište kao građevinsku česticu, iako ondje nema ni ceste niti vodovodne i električne infrastrukture. Prema toj procjeni, cijena četvornog metra bila je znatno veća - 139 kuna.

'Poručujem im - Ne bum tiho!'

Danas je Šimunić objavio na svom profilu na Facebooku ugovore o zemljištu.

"Najprije bih se htel zahvaliti svima koji ste komentirali jučer. Također, hvala svima na podršci. Vjerujem da nikome ne bi bilo ugodno suprotstaviti se Golijatu koji 30 godina u pozadini vlada u društvu, ali nakon jučerašnjih komentara kako bi htjeli znati imena i prezimena ljudi koji su sudjelovali u malverzacijama odlučio sam da idem do kraja!

Možda, u njihovim očima jesam puno manji i slabiji od njih, možda nemam mrežu koja stoji iza mene, možda i jesam sam, ali stojim čvrsto, nepokolebljivo i odlučno i ak oni hoće napadati, prijetiti, ucjenjivati, omalovažavati, poručujem im – Ne bum tiho! Dosta je bilo držanja sposobnih i poštenih hrvatskih građana kao taoca interesa nekolicine!

'Možda im je bilo dovoljno smiješno, meni sigurno nije'

slika prikazuje Ugovor o kupoprodaji između Gordane Jakopec i Grada Oroslavja sklopljen 18.5.2018. za jedan dio zemljišta. Naravno, nije jasno određeno koji dio, po iznosu 139kn/m2, odnosno 278.000kn za 2000m2 zemljišta.

2. slika prikazuje procjenu vrijednosti tih zemljišta. Procjena je izrađena 5 dana nakon kaj je Grad zemljište već kupil i vrijednost po m2 iznosi 10kn, a ne 139kn/m2 kako je ugovoreno.

3. slika prikazuje novu procjenu od drugog vještaka, 5 dana nakon prve procjene koja im je očigledno bila premala te u novoj procjeni zemljište vrijedi sasvim slučajno točno 139kn/m2 koliko je i plaćeno.

4. slika prikazuje još jedan Ugovor o kupoprodaji, skoro godinu dana kasnije, baš na 1. april 2019., kojim kupujemo ostatak dijelova ta dva zemljišta. Naravno po cijeni 139kn/m2.

Ovo su činjenice, no važno je znati i to da ta zemljišta u 5 mjesecu 2018. godine nisu bila u prostornom planu grada Oroslavja kao građevinska zemljišta. Ona tek u 9. mjesecu postaju zemljišta označena oznakom RD (reciklažno dvorište) i to ne na površini 2000m2, kako je bilo kupljeno i navedeno u drugoj procjeni za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta, nego u ukupnoj kvadraturi od 4409m2, čime su si omogućili sklapanje novog ugovora i kupnju cjelokupnog zemljišta.

Ponavljam još jednom, kupili smo zemljište za iznos 612.851,00 HRK koje je procijenjeno na 44.090,00 HRK i to baš u trenutku odluke o izgradnji reciklažnog dvorišta na toj lokaciji. 1. april je datum novog ugovora. Možda je simbolično, a možda im je bilo dovoljno smiješno, meni sigurno nije", napisao je Šimunić na Facebooku uz fotografije ugovora.