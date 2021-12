Novi šef zagrebačkog SDP-a, Viktor Gotovac, gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2. Rekao je da je njegovom izjavom da će mu jedna od prvih zadaća biti povratak Trga maršala Tita u Zagrebu privukao pažnju.

Misli da se SDP treba baviti socijalnim i egzistencijalnim pitanjima, komunalnim pitanjima i od Zagreba učiniti jedno središte ovog dijela Europe. Smatra da je ideologija silno važna, važno je da ljudi znaju koja je njegova ideja.

"U društvu treba imati raspravu. Naziv Trga maršala Tita nije promijenjen dobrom voljom tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića, to je učinjeno na nasilnički način. Da je Bandić to doista želio napraviti, on bi to napravio na početku svoje političke karijere. Kriva je poruka da ako netko nešto mijenja zbog oportunizma", rekao je i naglasio da bi o tome građani trebali odlučiti, referendumom.

Hrvatska je zemlja spinova

Za Zdravka Mamića je s nekoliko kolega napisao mišljenje u kojem je rekao da neki tužitelji ne ispunjavaju uvjete da budu na toj poziciji jer nemaju odgovarajući radni staž. Napisao je to za Zdravka Mamića, kaže, ali i za svakog bi drugog. Rekao je da za to pravno mišljenje nije plaćen.

"Hrvatska je postala zemlja spinova i političke lukavštine, umjesto da se sadržajno nešto doprinosi", ističe.

Objasnio je izjavu da "SDP treba biti seksi", kazavši da treba pokazati da postoji strast da se bori za ljude, ideje moraju biti prikazane na način koji će ljudima biti privlačan.

"U Zagrebu je 1719, 1720 članova SDP-a, a početkom 2000. je imao oko 1000, no dobra struktura je problematična, više od 52% članova starije je od 60 godina. Da biste privukli mlađe članove, morate im ponuditi ideje. To su vidjeli u Možemo!, kod nas nisu", rekao je.

SDP kao tvornicu talenata

SDP zadnjih godinu dana nije izbacio jednu ideju, rekao je.

Istaknuo je da želi da SDP bude tvornica talenata, da im se otvore oči da se trebaju angažirati i aktivirati jer o tome ovisi njihova budućnost i da se oni koji su otišli vrate u Hrvatsku jer će tu imati perspektivu, ne zbog radne snage.

Povod za njegov ulazak u politiku bilo je tadašnje političko okruženje.

"Oživljavanje mračnog poglavlja 2. sv. rata, duh koji je tada pušten iz boce nešto je najmračnije što se Hrvatskoj dogodilo - korištenje najnižih emocija prema onima koji su drugi i drugačiji. Čovjek je tada trebao zauzeti stranu“, kazao je.

Komentirao je referendum protiv COVID potvrda, i rekao da bi mogli skupiti potpise jer je javnost već polarizirana.

"Neka pitanja nisu podobna za demokratsku raspravu, iako je referendum demokratski mehanizam“, rekao je.

"Mislim da bi bilo ispravno da se odluke donose dvotrećinskom većinom, ali danas to koristiti kao nešto što će dodatno podijeliti društvo, to nije pravi put“, rekao je.

Ne slaže se sa stavovima Zorana Milanovića oko COVID potvrda.

"U Hrvatskoj postoji jedna stranka koja se izjednačava pojmom Hrvatska, i Zoran Milanović dobro udara po tom znaku jednakosti, izjavio je. Ne bi se složio s time da se vrati odlikovanje jednom čovjeku iz Osijeka, ali misli da je to bio problem komunikacije, pogrešno je iskomunicirao odluku Ustavnog suda“.

Plenković unosi dašak europskih vrijednosti

Nije želio odgovoriti na pitanje ima li ambicije biti čelnik SDP-a, kazavši samo "nikad ne reci nikad", no rekao je da želi doprinijeti da u Zagrebu SDP postane značajniji.

Mjeru roditelj odgojitelj nazvao je promašenom i loše zamišljenom. Mjeru je trebalo zaustaviti i nikome ne ukidati prava, a nada se da neće biti pravnih posljedica. "Ti ljudi koji će ostati bez pomoći, neće moći upisati djecu u vrtiće mjesta nema, a majke i očevi će biti nezaposleni i neće moći upisati djecu u vrtić“, kaže.

"Franjo Tuđman dio je povijesti Hrvatske, zaslužan za Hrvatsku“, kazao je i naglasio da bismo se s pozicije Grada Zagreba trebali sjetiti i prošlih zagrebačkih gradonačelnika.

Za Andreja Plenkovića kaže da je osoba koja unosi dašak europskih vrijednosti, a za HDZ bi bilo najbolje da mu se dogodi snažan SDP.

"Plenković evidentno usmjerava Hrvatsku u boljem smjeru“, rekao je.