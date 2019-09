VIKEND KAOS S MIRISOM OKTANA U ZAGREBU: Evo gdje će biti zaustavljen promet dok traje autoslalomska utrka

Tijekom vikenda će radi održavanja autoslalomskih utrka privremeno biti obustavljen promet u Ulici Hrvatske bratske zajednice

Sutra će se u organizaciji auto kluba „INA DELTA“ iz Zagreba održati autoslalomska utrka „2. nagrada Grada Zagreba“ dok će se u nedjelju održati autoslalomska utrka „17. nagrada Grada Zagreba – 7. Memorijal Mire Nikolić“.

Zbog toga će Ulica Hrvatske bratske zajednice, od raskrižja s Ulicom grada Vukovara do raskrižja sa Slavonskom avenijom, biti zatvorena za sav promet u oba smjera i to u vremenu od 8 do ponoći i u subotu i u nedjelju, javljaju iz PU zagrebačke.

Obilazni pravci

Obilazni pravac za smjer istok je Savska; Ulica Grada Vukovara – Avenija Marina Držića – Mosta mladosti – Avenija Dubrovnik. Obilazni pravac za smjer zapad je; Avenija Marina Držića – Ulica Grada Vukovara – Savska – Selska – Jadranski most – Avenija Dubrovnik.

Zagrebačka policija moli za razumijevanje i strpljenje sve građane, odnosne sudionike u prometu koji se u navedeno vrijeme zateknu u zoni zabrane prometa. Pozvali su na poštivanje uputa policijskih službenika na navedenoj trasi radi što bolje protočnosti prometa te kako ne bi došlo do ugrožavanja sudionika utrka ali i svih sudionika u cestovnom prometu u zonama trase kretanja.