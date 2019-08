VIJEĆNIK VIDIO BANDIĆEV MEMORANDUM O ZAGREBAČKOM MANHATTANU: ‘U sobi 107 imao sam 15 minuta za čitanje. Evo što sam zapazio…’

‘Bandić građanima Zagreba prodaje veliku šarenu laž. Grad se u memorandumu s Eagle Hillsom obvezao puno više nego to žele priznati’, napisao je gradski vijećnik Renato Petek nakon što je imao 15 minuta da bez vođenja bilješki pročita Memorandum o razumijevanju Grada Zagreba i Eagle Hillsa oko realizacije projekta Grad u gradu

Viječnik u Skupštini Grada Zagreba, Renato Petek, član stranke Naprijed Hrvatska, danas je u Gradskoj upravi kratko dobio na uvid fantomski dokument odnosno Memorandum koji je gradonačelnik Milan Bandić potpisao za kontroverzni projekt ‘Zagrebački Manhattan’.

Po izlasku iz Gradske uprave, Petek je detalje iz Memoranduma koje je uspio zapamtiti (nije mu bilo dozovljeno pravljenje bilješki) objavio na Facebooku. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Grad i Eagle Hills osnovat će zajedničko partnersko društvo

“Bandić građanima Zagreba prodaje veliku šarenu laž. Grad se u memorandumu s Eagle Hillsom obvezao puno više nego to žele priznati. Pročitao sam Memorandum o razumijevanju Grada Zagreba i Eagle Hillsa oko realizacije projekta Grad u gradu. Isti sam već ranije zatražio putem zastupničkog pitanja, a jučer je javljeno do se može pogledati, uz najavu. U sobi 107, na prvom katu Gradske uprave, imao sam ograničenih 15 minuta vremena za čitanje, bez mogućnosti vođenja bilješki. Tako da prenosim ono što sam zapamtio i zapazio, a ako je nešto pogrešno neka me demantira pročelnica Jozić uz objavu cijelog dokumenta, što ćemo tražiti i dalje, jer se radi o izuzetno vrijednoj imovini Grada, a raspolagati o njoj je izvan ingerencija gradonačelnika.

Što sam zapazio/zapamtio:

Ciljano društvo i udjeli: Grad Zagreb i Eagle Hills će osnovati zajedničko partnersko Ciljano društvo u svrhu realizacije projekta. Grad će u zajedničkom Ciljanom društvu dobiti manjinski udio, sukladno procjeni imovine koja je trenutno u vlasništvu Zagrebačkog Velesajma d.o.o. i Grada Zagreba, a odnosi se na poznato područje današnjeg Velesajma, Hipodroma i igrališta NK Lokomotiva.

Grad treba pripremiti zemljište bez ikakvih objekata i temelja

Obveze oko zemljišta: Za taj prostor od 1.1 milijuna kvadrata Grad treba prema ciljevima projekta pripremiti prostorno plansku dokumentaciju, u rokovima koje je navela Darinka Derifaj, 8 mjeseci od potpisivanja ugovora + dodatnih 6 mjeseci. Taj je dio koji je u tijeku kroz izmjene i dopune GUP-a. Grad treba pripremiti zemljište koje će biti bez ikakvih objekata i temelja, osim onih koji su zaštićeni zakonom. To se vjerujem odnosi na zaštićene objekte na Velesajmu. Što znači da ostalo grad mora ukloniti sam, porušiti sve objekte na Velesajmu, NK Lokomotive i Hipodroma koji nisu zaštićeni kao pojedini paviljoni na Velesajmu. Grad se također obavezuje osigurati svu potrebnu infrastrukturu i do zemljišta te neprekinutu opskrbu plinom, vodom, vodom, telekomunikacijskim uslugama…

Kupovina udjela partnera: Jedan članak se odnosi na to da će Eagle Hills i/ili vezane tvrtke kupovati udjele Grada Zagreba, prema dubinskoj procjeni vrijednosti. U slučaju stečaja bilo kojeg partnera drugi može kupiti udio u Ciljanom društvu prema procjeni i prema pravilima Statuta onoga koji odlazi u stečaj.

Ostale obveze: Postoje jasno naznačeni obvezujući članci o tajnosti, odnosima, mogućim prekidima suradnje i slično, koji će biti dio konačnog ugovora, koji će donijeti Gradska skupština Grada Zagreba, na prijedlog gradonačelnika.

Tomašević najavio bojkot uvida u Memorandum

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević najavio je u petak da će bojkotirati uvid u Memorandum koji je gradonačelnik Bandić potpisao za “Zagrebački Manhattan”, nezadovoljan jer je zastupnicima za uvid omogućeno samo 15 minuta bez mogućnosti prepisivanja.

“Pod ovakvim ponižavajućim uvjetima mi ne pristajemo na uvid. Smatramo da za to nema nikakvog zakonskog uporišta i da arbitrarno iz dana u dan smišljaju nova pravila i ograničenja. Memorandum treba biti javno objavljen”, izjavio je Tomašević Hini.

Izvijestio je da su iz Gradske uprave sve gradske zastupnike obavijestili da od danas od 8 do 16 sati mogu obaviti uvid u Memorandum o razumijevanju, koji je Bandić potpisao s tvrtkom Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali samo u trajanju od 15 minuta i bez mogućnosti prepisivanja.

“Imamo samo 15 minuta da to pročitamo i ne možemo ništa prepisivati, za razliku od novinarke televizije koja je prije tjedan dana za uvid imala 90 minuta i mogla je prepisivati sve dijelove koje je poželjela”, rekao je.

Uvid u Memorandum omogućiti cijeloj javnosti

Jučer, kada još nije znao za te “ponižavajuće uvjete”, Tomašević se na svom Facebook profilu pohvalio kako su se iz njegova kluba izborili da se gradskim zastupnicima omogući uvid u Memorandum, a inzistiraju i da cijeli Memorandum bude dostupan zainteresiranoj javnosti. Ističe kako je projekt “Zagrebačkog Manhattana ili “Grada u gradu” planiran na prostoru omeđenom rijekom Savom, Avenijom V. Holjevca, Avenijom Dubrovnik i Ulicom Radoslava Cimermana, površine od oko 1,1 milijuna četvornih metara.

“S obzirom na veliki interes stručne i šire javnosti smatramo da je zbog veličine, lokacije i namjene prostora gradonačelnik Zagreba dužan Gradskoj skupštini podnijeti detaljno izvješće o projektu ‘Grad u Gradu’, tzv. ‘Zagrebački Manhattan'”, stoji u prijedlogu zaključka Kluba lijevog bloka, koji je uvršten u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradske skupštine zakazane za 4. rujna.

Gordana Pasanec u petak je priopćila kako građanske udruge i inicijative upozoravaju na netransparentnost i kršenje zakona vezano za taj projekt, zbog čega se obratili ministarstvima graditeljstva i uprave, predana je prijava DORH-u i Pučkoj pravobraniteljici, a sprema se tužba Upravnom sudu i Sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

“Ovim do sada se provodi samovolja jednog čovjeka i u pripremi je referendum za njegovu smjenu, s obzirom da je kompletna Gradska uprava korumpirana, a protiv Milana Bandića se na Državnom odvjetništvu nalazi preko 360 kaznenih prijava”, rekla je Pasanec i za rujan najavila veliki prosvjed protiv ovog projekta.

