VIJEĆNIK POMAHNITAO NA SJEDNICI: Nasrnuo na kolegu i prostački za izvrijeđao, urlao i udarao po prostoriji

Točka koja je trebala biti sasvim rutinska, dovela je sjednicu skupštine Zadarsko-kninske županije na rub fizičkog obračuna.

Prva točki dnevnog reda sjednice županijske skupštine bila je izglasavanje odluke o dodjeli nagrada za životno djelo uglednom zadarskom liječniku Martinu Mikecinu te posthumno pjevaču Tomislavu Ivčiću. Ante Rubeša iz Akcije mladih na govornicu je izašao i komentirao kako je to sigurno HDZ-ovo maslo.

“Način odabira je duboko kontaminiran. Prijedlog za nagradu Tomislavu Ivčiću, posthumno, našem velikom pjevaču, je došla od Kluba studenata, pretpostavljam da je to Klub zadarskih studenata u Zagrebu, koji su zapravo poligon mladih hadezeovaca i njih se vrbuje da postanu članovi te zločinačke organizacije”, počeo je govoriti Rubeša, no vijećnik HDZ-a Nikica Čalušić na to mu je sa mjesta dobacio: „Ćaća ti je zločinac!“, prenosi Zadarski.

Rubeša izgubio kontrolu

Malo je reći da je Rubeša pobijesnio. Urlao je „J…m ti mater, šupčino!“ i zaletio se prema Čalušiću te su ga Marko Pupić Bakrač (AM) i nekolicina ostalih vijećnika jedva fizički spriječili da fizički ne napadne Čalušića. “Sram te bilo, smeće jedno! Đubre pokvareno! Pustite me, razvalit ću mu glavu!”, urlao je Rubeša, prenosi Zadarski.hr



Nastavilo se naguravanje i urlanje pa je predsjednik Županijske skupštine Željko Lončar(HDZ) opomenuo Rubešu. “Hoćeš li da i tebi to isto izgovorim?“, povikao je prema Lončaru, a kolege su Rubešu iznijele iz vijećnice. No daleko od toga da je drama bila gotova. Rubeša je jedva dočekao prvu stanku u sjednici kada je sačekao Čalušića.

Kolege u zadnji čas spriječile fizički napad

“Moj otac je cijeli svoj život pošteno i marljivo radio, a ti ćeš mu govoriti da je lopov i zločinac!” derao se Rubeša na Čalušića na stanci. Nastavila su vrijeđanja, a u više navrata je Čalušiću rekao da je smeće i govno. Čalušić je s druge strane uporno pitao Rubešu zašto misli da su svi hadezeovci lopovi.

“Ja ti se nisam dirao u obitelj”, bijesnio je Rubeša. Ponovo je nasrnuo na Čalušića, a u fizičkom obračunu u zadnji čas su ga spriječile kolege. Rubeša je udarao nogama i rukama u vrata i u stolice, u sva na koja je naišao putem kojim su ga kolege konačno izvele iz zgrade Županije.